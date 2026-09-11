Росія атакувала АЗС у Києві

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Двоє загиблих та понад десяток поранених у столиці — за неповну добу. Росія продовжує терор Києва, від опівночі сирени лунали у місті чотири рази. О пів на четверту ранку ворожий дрон поцілив у девятиповерхівку в Дніпровському районі. «Шахед» залетів на перший поверх, там поранило родину, 23-річна дівчина в лікарні з порізами, її батьки дістали опіки. Ще п’ятеро людей отримали допомогу медиків на місці, госпіталізація їм не знадобилася. Від цього «прильоту» зайнялися балкони, вогонь швидко поширився аж до дев’ятого поверху, втім, його вдалося оперативно загасити.

Вранці, просто під час години пік, росіяни вдарили по київських заправках. Поцілили одразу в дві, обидві — державної мережі «Укрнафта». На жаль, від цих ударів загинуло двоє людей.

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Кореспондентка ТСН побувала на місці прильотів. Отже, завдяки чому жоден з працівників АЗС не постраждав і як надалі заправлятися безпечно.

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Росія атакувала АЗС у Києві

Ось це і є місце влучання ворожого дрону на одній із заправок столиці. Це мережа «Укрнафта», дрон влучив просто у будівлю. Шмат відлетів на парапет, людей на сусідній автомийці цей парапет, власне, і врятував. Дивом тут не було сьогодні постраждалих та загиблих. Так сталося, тому що працівники заправки попросили всіх відвідувачів терміново виїхати звідси, а самі сховалися. Не в дуже надійному місці, під сусіднім мостом. Втім, тут їх у цей момент не було.

«Воно так швидко, буквально секунда. Розпорядження ховатися було дуже-дуже давно», — розповідає працівниця АЗС.

Росія атакувала АЗС у Києві

Протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували одразу дві заправки мережі «Укрнафта». Одну — тут, на Троєщині, у спальному районі. Другу — на столичній Почайній. Туди прилетіло аж два дрони. Там працівники теж були в укритті. Обидва загиблих — це випадкові перехожі. Один із чоловіків був водієм машини, що просто проїжджала повз. Другий — мив машину на автомийці самообслуговування поруч. Працівники закладів, що неподалік від заправки розташовані, розказали нам, що і вони вже бігають ховатися під час повітряних тривог.

В «Укрнафті» наголошують на тому, що всім відвідувачам і всім клієнтам вони дуже наполегливо радять залишати заправки під час повітряних тривог. Адже станом на сьогодні всі потерпілі — або випадкові перехожі або люди, які відмовлялися виїхати з заправок, коли лунали сирени.

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