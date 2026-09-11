Нецензурна лайка і брехня про загиблого: чим завершився конфлікт сестри військового з ворожкою

Ворожка / © angolia.co.uk

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Переможниця шоу «Битва екстрасенсів» Олена Курилова звернулася до поліції після того, як її клієнтка Олена Красвитна зажадала повернути 12 тисяч гривень, сплачених за консультацію. Причиною конфлікту стали, зокрема, заяви екстрасенски про загиблого брата жінки та її поведінка під час зустрічі.

Про це розповіли у проєкті «Битва екстрасенсів 2» на YouTube.

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Як зазначається у проєкті, Красвитна звернулася до Курилової, щоб дізнатися більше про обставини загибелі свого брата — українського військовослужбовця. Під час консультації, яка коштувала 12 тисяч гривень, замість відповідей вона почула нецензурні висловлювання на свою адресу та низку шокуючих тверджень про загиблого.

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Зокрема, Курилова заявила, що тіло військового було розірване на частини і його сестра не отримає його цілим. Водночас Красвитна, як стверджується у сюжеті, особисто брала участь в ідентифікації загиблого та його похованні.

Крім того, екстрасенска заявила, що у військовослужбовця нібито була «карма» померти до народження дітей. При цьому у загиблого залишився син-підліток.

Після консультації Красвитна зажадала повернути сплачені за послугу кошти. За її словами, Курилова врешті-решт погодилася на це і перерахувала 11 950 гривень, утримавши 50 гривень банківської комісії.

Однак після повернення грошей конфлікт продовжився. Курилова звернулася до поліції із заявою про тиск та примус з боку клієнтки.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 355 Кримінального кодексу України — примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.

Згодом перший заступник начальника Подільського управління поліції ГУНП у Києві Владислав Чернов повідомив учасникам конфлікту, що кримінальне провадження закрито. За даними проєкту «Бритва екстрасенсів 2», він також попросив вибачення за ситуацію від імені правоохоронців.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала розслідування можливого цькування 9-річного сина військового його однолітками під час навчально-тренувальних зборів у Болгарії. Йдеться про резонансний інцидент, пов’язаний з київською спортивною школою «Ринг», вихованці якої перебували на виїзних зборах.

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