Російська мова під час стрілянини в Києві

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Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони з вимогою пояснити, чому їхні співробітники під час виконання службових обов’язків спілкувалися недержавною мовою.

Про це Івановська розповіла в коментарі «Українським новинам».

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Йдеться про інцидент у Києві, який стався 2 вересня на вулиці Шумського в районі Березняків. Під час проведення оперативних заходів між представниками СБУ та ГУР виник конфлікт, який перетворився на стрілянину.

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Звернення омбудсменки

Після інциденту в Мережі з’явилися відеозаписи події. На них, як зазначає мовна омбудсменка, можна почути, що учасники конфлікту спілкуються російською мовою.

Івановська повідомила, що звернулася до обох силових відомств, щоб отримати пояснення щодо дій їхніх працівників, а також інформацію, яка дозволить їх ідентифікувати.

«З метою з’ясування обставин та ухвалення виваженого рішення щодо заходів реагування я звернулася до Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України з вимогою надати пояснення щодо дій їхніх працівників, які 2 вересня 2026 року за адресою: м. Київ, вул. Шумського (Березняки) під час виконання службових обов’язків застосовували недержавну мову, а також надати їхні ідентифікуючі відомості», — заявила вона.

За словами посадовиці, після отримання та опрацювання відповідей від СБУ і ГУР, а також інших матеріалів буде ухвалено рішення щодо подальших заходів реагування, передбачених законодавством.

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Нагадаємо, 2 вересня у Києві сталася стрілянина між силовиками під час запобігання теракту ФСБ РФ.

Пізніше справа про стрілянину між СБУ та ГУР у Києві отримала продовження.

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