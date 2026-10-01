Доплата до пенсії у жовтні: хто отримає додаткові 1 300 гривень

Гроші / фото ілюстративне

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В Україні деякі категорії громадян можуть отримувати майже 1 300 гривень доплати до пенсії.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснюють, що в цьому випадку мова йде не про загальне підвищення виплат, а про спеціальну надбавку. Так доплата передбачена для громадян, яким призначено пенсію по інвалідності або за вислугу років.

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Сума цієї виплати прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і дорівнює його половині. З огляду на поточні показники, розмір доплати становить 1 297,50 гривні.

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Право на доплату до пенсії мають такі категорії громадян:

непрацюючі військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років;

непрацюючі особи з інвалідністю, які отримують пенсію по інвалідності та утримують непрацездатних членів сім’ї, зокрема дітей, які не досягли 18 років.

Доплата призначається за кожну непрацездатну особу в родині, яка перебуває під опікою пенсіонера. Головна умова для її призначення — відсутність у такого члена сім’ї особистих доходів, зокрема пенсійних виплат чи державної соціальної допомоги.

Якщо людина одночасно має підстави для отримання кількох різновидів соціальної підтримки або цієї надбавки, йому доведеться обрати лише один варіант, адже паралельне нарахування кількох пільг законом не передбачено.

Як оформити виплату

Для того, аби громадянину призначили таку надбавку, йому необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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Під час оформлення потрібно надати документи, які підтверджують особу, родинні зв’язки та перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні. Також потрібно підтвердити факт, що пенсіонер не працює.

Зміни в Україні від 1 жовтня — що варто знати

Від 1 жовтня 2026 року в Україні набрала чинності низка змін щодо комунальних тарифів, субсидій, виплат та банківського обслуговування. У жовтні мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 тисяч гривень на місяць, а за погодинної оплати — 52 гривень за годину.

Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які мають право на її отримання, залишається на рівні дві тисячі гривень для дорослих та три тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю. Про загальне підвищення цих сум саме від 1 жовтня в перевірених повідомленнях не йдеться.

Деякі із нововведень стосуються і пенсіонерів. Зокрема, пенсіонери, які у жовтні досягають 70, 75 або 80 років, отримають щомісячні вікові доплати (від 300 до 570 гривень за умови, що загальна пенсія не перевищує 10 340,35 тисяч гривень).

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Також від 1 жовтня Укрексімбанк припинив співпрацю з ПФУ: банк більше не обслуговує пенсійні та соціальні рахунки. Отримувачам, які не змінили реквізити на інший банк, виплати тимчасово переведено на «Укрпошту».

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Від 1 травня 2016 року держслужбовцям при виході на пенсію нараховують 60% від зарплати, а 90% зберегли лише тим, кому виплату призначили до цієї дати. Якщо на момент оформлення людина вже не працювала в держорганах, розрахунок роблять за зарплатою чинного службовця на аналогічній посаді та рангом з останнього місця служби.

Варто зауважити, що середня пенсія в Україні за перше півріччя 2026 року зросла на 728 гривень і станом на 1 липня становить 7 272 тисячі гривень, але близько двох третин пенсіонерів отримують менше семи тисяч гривень. Між регіонами різниця в середніх виплатах перевищує чотири тисячі гривень, тоді як понад 1,9 мільйонів пенсіонерів отримують більше 10 тисяч гривень.

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