Пенсія до 90% від зарплати: хто має право на таку виплату

Пенсія держслужбовців 2026

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Цьогоріч чинні державні службовці під час виходу на пенсію можуть розраховувати на виплати у розмірі 60% від своєї заробітної плати. Отримувати спецпенсію за старою нормою — 90% від окладу — мають право лише ті фахівці, яким її офіційно оформили до 1 травня 2016 року.

Про це йдеться на порталі ПФУ.

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Хто отримує пенсію в розмірі 90% від зарплати, а кому дістанеться 60% зарплати

Правові засади призначення пенсій державним службовцям прописані у законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Розмір пенсії зменшився з 90% до 60% від сукупного заробітку, з якого сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне соцстрахування, ще 1 травня 2016 року. Це сталося після набрання чинності новим законом «Про державну службу» № 889-VIII.

Тоді законодавці скасували загальний механізм призначення спецпенсій і перевели державних службовців на загальну систему страхування. Втім, для осіб із відповідним стажем — щонайменше 10 або 20 років залежно від дати — зберегли право на 60-відсотковий розмір виплати.

Отже, якщо людина звертається за призначенням пенсії за віком згідно з колишньою статтею 37 Закону № 3723-XII «Про державну службу» після зазначеної дати, нарахування відбуватиметься за ставкою 60% від доходу. Норма про 90% залишається дійною лише для тих, у кого пенсія вже була призначена до 1 травня 2016 року.

Якщо ж на момент оформлення виплат особа вже не працювала в державних органах, розрахунок проведуть на основі зарплати чинного держслужбовця за аналогічною посадою та рангом із останнього місця її служби.

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Критерії призначення пенсії державним службовцям

Аби скористатися спеціальним порядком нарахування пенсій, українські держслужбовці мають відповідати кільком критеріям:

Відпрацювати мінімум 10 років на посадах державної служби. Мати щонайменше 20 років загального стажу держслужби. Окрім стажу державної служби, для оформлення виплат потрібно накопичити загальний страховий стаж, потрібний для мінімальної пенсії за віком. Віковий поріг становить 62 роки для чоловіків, а для жінок — досягнення пенсійного віку — 60 років.

Як рахують пенсію державним службовцям

Базою для обчислення пенсії у ПФУ є заробітна плата, з якої сплачено внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для працівників державних органів, де проведено класифікацію посад, структура заробітку зазвичай охоплює:

посадовий оклад;

надбавку за ранг держслужбовця;

доплату за вислугу років;

преміальні виплати (щомісячні або квартальні);

грошову компенсацію за додаткове навантаження або виконання обов’язків за вакантною посадою;

допомогу до щорічної оплачуваної відпустки;

матеріальну підтримку для вирішення соціально-побутових потреб;

інші доплати, передбачені чинним законодавством.

Зокрема, розмір надбавок за ранг наразі зафіксований на таких рівнях:

1 ранг — 1000 грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

Законодавство встановлює граничну межу для спецпенсій держслужбовців: максимальний розмір не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, — тобто 25 950 грн.

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Окрім цього, у період дії воєнного стану застосовуються додаткові обмежувальні коефіцієнти до сум, що перевищують цей поріг.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, у жовтні 2026 року розмір пенсій в Україні залишається без змін, оскільки він прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За даними Пенсійного фонду України, цей економічний показник зафіксовано на рівні 2 595 гривень.

Згідно із законодавством, мінімальна пенсія відповідає прожитковому мінімуму і становить 2 595 гривень, тоді як максимальна виплата обмежена десятьма такими мінімумами та сягає 25 950 гривень. Остаточна сума для кожного пенсіонера розраховується за спеціальною формулою з урахуванням страхового стажу, офіційної зарплати та індивідуальних коефіцієнтів.

За даними Пенсійного фонду України, за перше півріччя 2026 року середня пенсія зросла на 728 грн і станом на 1 липня становила 7272 грн. Попри це, близько двох третин пенсіонерів отримують менш як 7000 грн на місяць. Найчисленніша група — 2,4 млн осіб — має виплати від 3001 до 4000 грн.

Загальний середній показник підвищують високі виплати меншості: майже 1,9 млн пенсіонерів отримують понад 10 000 грн, а 29,5 тисячі осіб — понад 30 000 грн на місяць. Окрім того, зберігається суттєвий регіональний розрив, який перевищує 4200 грн: найвищу середню пенсію зафіксовано у Києві — 9901 грн, тоді як найнижчу — у Тернопільській області — 5656 грн.

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