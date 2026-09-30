"Є заради кого": Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кг і що стало її головним секретом

Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

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Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що переживає осінню депресію, та розповіла, як відмова від алкоголю допомогла їй схуднути на 5 кілограмів.

45-річна артистка відверто розповіла про свій нинішній стан. За словами Тоні, з приходом осені вона відчула різкий спад сил. Їй не хочеться нічого робити. Зірка називає цей стан лінню, яка буквально поглинула її. Водночас Матвієнко щодня намагається себе підбадьорювати. Вона знаходить мотивацію у найближчих людях.

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«І кожен день я встаю вранці і кажу: "Ти молодець! Ти можеш! Ти повинна!". Кожен день я це собі кажу… Але є заради кого. Навіть мені простіше не заради себе — в мене є діти, в мене є чоловік, сім’я, вони мене стимулюють», — поділилася співачка з «Ранком Вдома».

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Тоня Матвієнко / © скриншот з відео

Водночас артистка не приховує, що часом самостійно впоратися з емоційним станом їй складно. Тоді, за її словами, вона може прийняти заспокійливе. Однак паралельно Матвієнко знайшла для себе ще один спосіб змінити звички — аскезу, яку пов’язувала з особистою метою.

«Від алкоголю (відмовилася — прим. ред.). Три місяці. Ні, більше — чотири. Весна-літо… Я на 5 кілограмів схудла, до речі. Дуже класна штука — від чогось відмовитись», — розповіла Тоня.

Відмова від алкоголю тривала близько чотирьох місяців. Співачка пояснила, що взяла на себе таке обмеження заради виходу нової пісні. Окрім цього, вона змінила й харчування, суттєво зменшивши порції. Матвієнко зізналася, що прагнула повернутися до ваги, яка була в неї близько десяти років тому.

Тоня Матвієнко / © скриншот з відео

Артистка також пов’язує попередній набір ваги зі стресом. Після других пологів її вага почала поступово збільшуватися, а згодом вона набрала близько 10 кілограмів. Тепер же співачка каже, що повернулася до показників часів свого весілля і задоволена змінами.

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«Їжа — я дуже мало їм, чесно. До речі, чого я схудла — ото правильно кажуть: "Зашийте собі рот і не їжте". Ні, їсти треба, білок… Але це одне яєчко, шматочок огірочка, дуже все таке маленьке. Я хотіла повернутися до своєї ваги, якою я була 10 років тому. Я завжди була дуже худа, а потім уже після других пологів я почала набирати, ставати старшою жінкою, в мене з’явилася така вага вже… Я це, мабуть, пов’язую зі стресом, коли почалася війна. Я набрала плюс 10. А зараз я повернулася, важу стільки, як коли виходила заміж 10 років назад. Мені подобається бути худою, я собі подобаюсь!» — заявила Матвієнко.

Тоня Матвієнко / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко заговорила про весілля 27-річної доньки та відповіла на чутки про її вагітність.

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