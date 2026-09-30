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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1–3 жовтня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1–3 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 1 жовтня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація буде переважно спокійною — відчутні магнітні коливання і, тим більше, сильні магнітні бурі не прогнозуються.

Однак уже в п’ятницю, 2 жовтня, ситуація може змінитися. Очікується посилення геомагнітної активності — можлива магнітна буря з К-індексом до 5, що відповідає червоному рівню. Такі коливання люди, чутливі до погодних змін, можуть відчувати сильніше, ніж зазвичай.

У суботу, 3 жовтня, сонячна активність знову знизиться. Очікуються лише незначні геомагнітні коливання без сильних магнітних бур.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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