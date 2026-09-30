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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 жовтня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 жовтня?
Місяць розповідає
День, коли навіть найпасивніші й найледачіші люди відчувають приплив енергії, впевненість у своїх силах і рішучість, що дає змогу взятися за найскладніші й найважчі справи та сміливо ставати до їх реалізації.
Місяць рекомендує
У розв’язанні будь-яких завдань необхідно проявити наполегливість, без неї не вдасться домогтися свого ані в професійному, ані в особистому плані. Протягом дня також можна проводити переговори, результатом яких стане перехід на нову — перспективну — посаду або підписання важливого фінансового договору.
Місяць застерігає
Не можна нікого обдурювати: збрехавши один раз, ми потрапимо у пастку власної брехні, яка, подібно до павутини, буде затягувати нас дедалі сильніше й сильніше. Не можна допускати несправедливості щодо себе та близьких нам людей — зіткнувшись із такою ситуацією, потрібно негайно припиняти будь-які спроби упередженості та необ’єктивності. Також не варто витрачати енергію, надану вам цього дня, на з’ясування стосунків із близькими, краще спрямувати її на роботу — особливо ту, що так чи інакше пов’язана з творчістю.
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