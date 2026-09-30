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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли навіть найпасивніші й найледачіші люди відчувають приплив енергії, впевненість у своїх силах і рішучість, що дає змогу взятися за найскладніші й найважчі справи та сміливо ставати до їх реалізації.

Місяць рекомендує

У розв’язанні будь-яких завдань необхідно проявити наполегливість, без неї не вдасться домогтися свого ані в професійному, ані в особистому плані. Протягом дня також можна проводити переговори, результатом яких стане перехід на нову — перспективну — посаду або підписання важливого фінансового договору.

Місяць застерігає

Не можна нікого обдурювати: збрехавши один раз, ми потрапимо у пастку власної брехні, яка, подібно до павутини, буде затягувати нас дедалі сильніше й сильніше. Не можна допускати несправедливості щодо себе та близьких нам людей — зіткнувшись із такою ситуацією, потрібно негайно припиняти будь-які спроби упередженості та необ’єктивності. Також не варто витрачати енергію, надану вам цього дня, на з’ясування стосунків із близькими, краще спрямувати її на роботу — особливо ту, що так чи інакше пов’язана з творчістю.

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