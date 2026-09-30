У KRAЇNA EDEM на Львівщині відкрився Global Culture Forum 2026

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28 вересня у KRAЇNA EDEM стартував Global Culture Forum 2026 — міжнародна платформа для діалогу про культуру, мистецтво, освіту, здоров’я, архітектуру, бізнес та майбутнє суспільства. Перший день Форуму був присвячений темі «Мистецтво як мова суспільного діалогу» та одночасно став відкриттям мистецького проєкту ART EDEM.

Форум відкрив Ігор Кривецький — засновник KRAЇNA EDEM, візіонер та меценат. У своєму вітальному слові він окреслив головну ідею першого дня: невипадково Global Culture Forum починається саме з мистецтва. Культура формує цінності та ідентичність, зберігає пам’ять і створює простір, у якому суспільство може говорити про складні речі мовою, що виходить за межі політики чи повсякденних суперечок. Саме мистецтво стає однією з основ такого діалогу.

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Атмосферу відкриття створили Марта Мальська та Андрій Ящук — вокалом і музикою роялю вони зустрічали гостей Форуму. Програму продовжив оперний вокаліст Тарас Бережанський, чий виступ став художнім прологом до ART EDEM та задав емоційний тон вечора.

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Однією з центральних тем дня стало осмислення сучасного українського мистецтва — його пам’яті, відповідальності та здатності говорити про національну ідентичність. До цієї розмови долучилися мистецтвознавець Орест Голубець та художник Любомир Медвідь.

У межах відкриття була представлена авторська експозиція Олександра Животкова за участі Стелли Беньямінової — розмова про матеріал, пам’ять та духовний вимір мистецтва. Окремою частиною програми став проєкт «Легенди Карпат» Володимира Козюка, який звертається до культурного коду Карпат і теми локальної ідентичності.

Сучасний технологічний вимір мистецтва представив Максим Вітик із платформою Vivid Fusion — про нові моделі доступу до мистецтва, авторські права, роялті, цифровий артпаспорт та provenance творів.

Ще одним акцентом стала «Одеська школа» — партнерський мистецький проєкт за участі Анни Мараховської та Музею сучасного мистецтва Одеси, що представив Одесу як окреме культурне явище та важливу частину контексту сучасного українського мистецтва.

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Після офіційної програми гості продовжили знайомство з ART EDEM під час кураторських екскурсій експозиціями та мистецькими об’єктами KRAЇNA EDEM і PARK3020.

ART EDEM став не просто відкриттям Форуму, а його першою мовою. Живопис, скульптура, музика, голос, матеріал і простір об’єдналися у спільний досвід, з якого розпочався Global Culture Forum 2026.

Global Culture Forum триватиме в KRAЇNA EDEM протягом семи днів. Кожен день матиме власну тему та об’єднуватиме експертів, митців, підприємців, науковців і лідерів думок навколо питань, які формують майбутнє.

29 вересня Форум продовжився темою CULTURE AS CAPITAL — «Культура як капітал»: про культуру як джерело ідентичності, міжнародної репутації, економічної цінності та довгострокового впливу.

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