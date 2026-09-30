"Росіяни здавалися цілими підрозділами": як операція "Вівальді" зриває плани РФ

Операція «Вівальді» / © Колаж

Реклама

Операція «Вівальді», за оцінками експертів, дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на Лиманському напрямку, завдати російським військам значних втрат і ускладнити їхні плани щодо подальшого наступу та оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації. Водночас операція ще триває, а ситуація на напрямку залишається динамічною.

Про це йдеться у статті видання «Новая Газета Европа».

Реклама

Білецький про результати операції «Вівальді»

Збройні сили України продовжують операцію «Вівальді» та повідомляють про нові результати бойових дій. За словами командувача 3-го армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, українські військові взяли в полон понад 250 російських військовослужбовців.

Реклама

Під час третього етапу операції «Вівальді», який Білецький назвав переломним, російська армія втратила близько 2000 військових.

«Росіяни здавалися в полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами, артилеристами», — зазначив бригадний генерал.

Крім того, командувач повідомив про звільнення українськими військовими 51 кв. км території останнім часом. Загальна площа звільненої від початку наступальних дій території, за його словами, становить 176 кв. км.

Що кажуть у Росії про ситуацію на фронті та полонених окупантів

Міністерство оборони Росії не коментувало заяви Білецького щодо кількості взятих у полон військових РФ та просування ЗСУ. Водночас російське оборонне відомство публікує у своєму Telegram-каналі повідомлення проначебто продовження контролю російської армії над населеними пунктами Донецької області.

Реклама

Російське командування заявляє, що війська РФ нібито «впевнено утримують позиції» не лише в селі Нове, а й у Веселому Полі, Новомихайлівці, Рідкодубі та Ямполі. Крім того, у РФ повідомляють про начебто захоплення Нововодяного.

Водночас російські пропагандистські ресурси обговорюють інформацію про значну кількість окупантів, які потрапили в полон під час операції «Вівальді».

Зокрема, ексдепутат Верховної Ради України Олег Царьов, який нині займає проросійську позицію, 29 вересня заявив, що українські пабліки активно поширюють кадри із захопленими в полон російськими військовими. Царьов вимагає правди від військового командування РФ.

«Наше Міноборони або Генштаб ці кадри ніяк не прокоментували. Чи всі це російські військові? Взяли всіх одразу чи збирали місяцями на різних ділянках, а потім вибудували в один кадр? Ще 19 вересня на каналі Міноборони писали, що в Красному Лимані триває зачистка кварталів від поодиноких військовослужбовців ЗСУ. Через дев’ять днів людина бачить сотні наших полонених, як заявлено, — з того ж напрямку. Кому вірять люди? Час говорити правду. Визнати, що ситуація на напрямку відрізняється від останнього офіційного зведення. Заявити, що кадри бачимо, вивчаємо, кількість та імена полонених і обставини уточнюємо, але зробимо все, щоб усіх повернути на Батьківщину», — йдеться в заяві колишнього українського нардепа.

Реклама

Він також вимагає чесно розповісти, де і коли Сили оборони України взяли російських загарбників, а також пояснити — це один епізод чи підсумок кількох місяців боїв.

«Якщо Київ звів в одну картинку полонених різних днів, це треба довести і показати. Якщо це реальна невдача, її треба визнати та пояснити», — додав Царьов.

Як російські військові потрапляли в полон

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що під час боїв на Лиманському напрямку українські військові справді могли взяти в полон близько 250 росіян.

«Йдеться переважно про піхоту, яка просочилася вглиб сірої зони та засіла в руїнах населених пунктів. 3-й корпус саме проводив зачистку цих руїн і буквально викурював із підвалів солдатів противника, які там засіли. Треба зазначити, що російські військові під час інфільтрації в бік тилу ЗСУ практично самі заходили в оточення. Українським захисникам залишалося лише відсікти їх від логістики та припинити доставку боєприпасів, продуктів і всього необхідного. У результаті росіяни здавалися групами по 3-4 людини, у складі яких вони й просувалися на передовій«, — розповів Світан.

Військовий дослідник Кирило Михайлов звернув увагу на відео, оприлюднене 3-м армійським корпусом. За його словами, на кадрах можна нарахувати щонайменше 66 російських військових, хоча фактична кількість полонених на відео може бути більшою.

«Насправді їх там більше, тому що людей у задніх рядах не видно за спинами тих, хто попереду. Операція „Вівальді“ триває з травня, і, як повідомляється, на її підготовчому етапі проводилася зачистка сіл від росіян, які просочилися туди. Найчастіше вони перебувають у тилу українських позицій, відірвані від своїх і не мають можливості чинити опір українським дроново-штурмовим підрозділам. Тому така кількість тих, хто здався в полон під час операції, видається цілком імовірною», — висловив думку Михайлов.

Можливі втрати РФ під час операції «Вівальді»

Світан також прокоментував дані про втрати російської армії під час операції «Вівальді».

«Дані про 2 тисячі росіян, знищених останнім часом під час операції „Вівальді“, враховують лише документально підтверджені випадки. Насправді під Лиманом загалом уже ліквідували щонайменше бригаду ЗС РФ, тобто 3-4 тисячі окупантів. Загалом же російське угруповання в районі Куп’янська та Лимана нині налічує приблизно 150 тисяч «багнетів», — розповів експерт.

Водночас військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко уточнив район, де, за повідомленнями української сторони, російські окупанти потрапили в полон.

«Взяття в полон російських військових відбулося на Лиманському напрямку, між руслами річок Нітріус і Чорний Жеребець, у квадраті сіл Шандриголове, Новоселівка, Середнє, Катеринівка, Рідкодуб і Нове», — сказав Коваленко.

За словами українських військових, у полон потрапляли як звичайні російські військовослужбовці, так і оператори безпілотників та офіцери. Оглядач наголосив, що одночасне взяття в полон такої кількості бійців армії РФ є доволі рідкісним випадком.

«Велику кількість полонених ЗСУ до цього вдавалося брати під час Харківської операції 2022 року та наступу в Курській області у 2024 році. Але треба враховувати, що 250 росіян здавалися не одночасно, а протягом кількох днів чергового етапу операції „Вівальді“. Загалом же за час активних бойових дій росіяни втратили вбитими та пораненими близько 5 тисяч своїх солдатів», — розповів Коваленко.

Операція «Вівальді»: ЗСУ перехоплюють ініціативу

На думку військових експертів, третій етап операції «Вівальді» дозволив ЗСУ зірвати частину планів російської армії щодо захоплення Донбасу та посилити свої позиції на Лиманському напрямку в Донецькій області.

Світан зазначив, що наразі операція виконана приблизно наполовину. За його словами, українським військовим вдалося зменшити загрозу можливого наступу російських сил у напрямку Святогірська та Лимана.

«На цей момент проведено вже приблизно половину операції „Вівальді“. У результаті ЗСУ вдалося нівелювати небезпеку наступу ЗС РФ у напрямку Святогірська та Лимана. Зараз перед ЗСУ стоїть завдання вийти до річки Чорний Жеребець і розгорнути на її берегах оборонні рубежі. Впевнений, що це завдання буде виконано», — розповів військовий експерт.

Коваленко також вважає, що проведення операції позначилося на активності російських загарбників у районі річок Нітірус і Чорний Жеребець. За його словами, тиск РФ на українські позиції біля зрізаного виступу на смузі висот боровського напрямку поблизу Новомихайлівки та Первомайського послабився. Крім того, українські військові змогли зменшити загрозу для Лимана.

За даними оглядача, 3-й армійський корпус продовжує розширювати контрольовану територію поблизу Лимана та проводить контратаки вздовж Сіверського Дінця. Українські військові зачищають східний фланг слов’янсько-краматорського плацдарму і просуваються в напрямку Чорного Жеребця.

На тлі цього російське командування, як зазначається, змушене перекидати на цю ділянку війська з інших напрямків, що призводить до послаблення їхніх позицій там.

Михайлов вважає, що операція «Вівальді» вже вплинула на російські плани щодо оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації з півночі. Ворог розраховував спочатку встановити контроль над Лиманом і Святогірськом, а після цього просунутися до Слов’янська та перерізати логістичні маршрути агломерації із західного напрямку.

Водночас визначити точну кількість населених пунктів, які були звільнені під час операції «Вівальді», наразі складно. Світан пояснює це тим, що говорити про повний контроль над конкретним селом можна лише за наявності там постійного українського гарнізону. Водночас Сили оборони можуть не заходити до населених пунктів, де російські окупанти не чинять опору.

Експерт також звернув увагу на характер сучасних бойових дій у цьому районі. За його словами, класичної лінії бойового зіткнення фактично немає, а замість неї сформувалася широка сіра зона, яка місцями сягає понад 40 км.

Окремою особливістю операції стало масштабне використання безпілотників і наземних роботизованих комплексів.

«Бойові зіткнення на лиманській ділянці відбувалися із застосуванням безпілотної техніки та наземних роботизованих комплексів, які на першому етапі виконували значну кількість різноманітних завдань. Наприклад, НРК займалися розмінуванням і за дві ночі знешкодили міни приблизно на 30 кілометрах доріг. Проводилося десантування повітряними дронами українських НРК у тил противника. Роботизовані комплекси мінували російську логістику та завдавали вогневих ударів із встановлених на них гранатометів і стрілецької зброї по позиціях ЗС РФ. Широко застосовувалися наземні дрони-камікадзе, один із яких, створений на базі начиненого вибухівкою БТР-60, розніс на друзки добре укріплений район російської оборони», — розповів Коваленко.

Він назвав операцію «Вівальді» найбільш високотехнологічною і в нинішній війні, і за всю сучасну історію конфліктів.

Операція «Вівальді» — останні новини

22 вересня стало відомо, що депутати Держдуми РФ, чиї родичі загинули на війні, готують непублічне звернення до міністра оборони Андрія Білоусова з вимогою відвести війська з Лиманського напрямку. За даними руху «АТЕШ», причиною стали величезні втрати та успішна операція ЗСУ «Вівальді». У зверненні депутати також звинувачують начальника російського Генштабу Валерія Герасимова у непрофесіоналізмі, а командування — у приховуванні реальної ситуації на фронті заради нагород.

28 вересня Білецький повідомив, що 3-й армійський корпус успішно завершив третій сезон операції «Вівальді», звільнивши Нове, Рідкодуб, Катеринівку, Карпівку та Новомихайлівку і повернувши загалом 176 кв. км території. Бригадний генерал зазначив, що росіяни «проспали» головний удар на Нове, марно спаливши резерви на іншій ділянці. Під час наступу українські бійці знищили близько 2000 окупантів і взяли в полон понад 250 військових.

Новини партнерів