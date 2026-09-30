Нова загроза для Європи: ЦРУ попередило про можливі удари Росії

Росія може атакувати Європу дронами / © ТСН

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Нове покоління російських реактивних дронів «Герань» становить загрозу не лише для України, а й для інших європейських країн. Про це попереджає американська розвідка, вказуючи на можливість застосування Росією далекобійних безпілотників за межами України.

Як повідомляє польське видання Onet, Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) передало європейським країнам аналіз, у якому йдеться про потенційну загрозу російських ударів із використанням дронів, які можуть запускатися з району Середземного моря. Серед країн, щодо яких пролунало попередження, названо Іспанію, Францію та Італію.

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Росія змінює тактику ударів по Україні

Onet звертає увагу на зміну характеру російських атак по українських містах. Якщо раніше масовані удари значною мірою асоціювалися з нічними атаками, то тепер Росія дедалі активніше застосовує безпілотники вдень.

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Як приклад видання наводить нещодавні удари по Києву, зокрема атаку на Національну академію наук України в історичному центрі столиці. Російські дрони також уражали житлові будинки, медичні установи та дитячі заклади.

Особливу увагу Onet приділяє новим реактивним безпілотникам, які завдяки вищій швидкості створюють додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

У чому небезпека «Герань-5»

Польське видання особливу увагу звертає на один із найновіших зразків російського арсеналу — реактивний ударний безпілотник «Герань-5», зовні схожий на невелику крилату ракету.

Onet зазначає, що дрон оснащений реактивним двигуном і може розвивати швидкість близько 600 км/год. Максимальна висота польоту, за наведеними виданням даними, становить близько 6 км, а дальність — майже 1000 км. Бойова частина оцінюється приблизно у 90 кг.

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За даними Onet, двигуни для цих безпілотників постачаються з Китаю.

Перші повідомлення про застосування «Герань-5» з’явилися ще на початку року, однак тепер, за інформацією видання, Росія почала використовувати їх значно масштабніше. Onet також повідомляє, що реактивні дрони вже фіксували над західними областями України неподалік від польського кордону.

Нові реактивні дрони створюють для української ППО проблему, пов’язану передусім із коротшим часом на їхнє виявлення та перехоплення.

Onet зазначає, що під час одного з масованих ударів Росія застосувала близько 90 таких безпілотників, а українські сили протиповітряної оборони змогли знищити лише трохи більше половини.

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Водночас Україна розробляє нові засоби протидії швидкісним БПЛА. Проблемою залишається співвідношення між кількістю цілей і доступними засобами їхнього перехоплення: навіть ефективна система ППО може опинитися під надмірним навантаженням під час масованої атаки.

Російських дронів стає дедалі більше

Окреме занепокоєння викликає не лише технічне вдосконалення безпілотників, а й потенційні масштаби їхнього виробництва.

Видання посилається на оцінку експерта Фабіана Гоффманна з Норвезького інституту оборонних досліджень. За його підрахунками, якщо Китай продовжить постачати Росії необхідні двигуни, вкладення Москви можуть дозволити виробити близько 40 тисяч реактивних дронів.

Onet пише, що Росія планує спрямувати на виробництво таких безпілотників близько 12 млрд доларів наступного року. Такий масштаб означав би можливість проводити значно більші за кількістю атаки, одночасно перевантажуючи українську систему протиповітряної оборони.

Раніше українська розвідка також повідомляла про масштабне збільшення російських замовлень на ударні безпілотники сімейства «Герань». За даними польського Центру східних досліджень (OSW), у 2026 році російські замовлення на дрони цього класу перевищили 100 тисяч одиниць, причому до категорії включають різні версії «Геранів» та інші безпілотники.

Попередження від ЦРУ

Найбільш тривожний аспект, на якому акцентує Onet, полягає в тому, що потенційна зона застосування російських далекобійних дронів може вийти далеко за межі України.

За даними видання, ЦРУ передало європейським партнерам аналіз щодо можливого сценарію, за якого російські безпілотники запускатимуть із суден у Середземному морі. Дрони, за описаним сценарієм, можуть бути приховані у контейнерах на цивільних вантажних суднах і запускатися вже поблизу цілей.

У такому разі йдеться вже не лише про загрозу для України або держав, що безпосередньо межують із нею. Серед потенційних цілей у попередженні американської розвідки згадуються Іспанія, Франція та Італія.

Onet також наголошує на дальності нових російських безпілотників. За наведеними виданням характеристиками, дальність польоту «Герань-5» може наближатися до 1000 км.

Це означає, що у разі застосування таких машин із відповідних районів потенційно під загрозою можуть опинитися значні території за межами України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розробила новий ударний безпілотник «Герань-5», який суттєво відрізняється від попередніх версій цієї серії швидкістю, дальністю та потужністю бойової частини. Його характеристики викликають занепокоєння через можливість застосування таких дронів поблизу кордонів країн НАТО.

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