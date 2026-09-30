Олена Мозгова показала 11-річну доньку-красуню від Аксельрода і похизувалась її особливим талантом

Олена Мозгова з донькою від Девіда Аксельрода / © facebook.com/mozgovaolena74

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Українська продюсерка Олена Мозгова похизувалась особливим талантом 11-річної доньки від чоловіка співака Девіда Аксельрода.

У своєму Facebook знаменитість опублікувала нове фото Соломії. Дівчинка позувала в окулярах, спортивному вбранні та з розпущеним волоссям. На світлині можна помітити, який зараз вигляд має донька зіркового подружжя та як вона змінилась.

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Разом із тим Олена Мозгова похизувалась особливим талантом Соломії. До слова, донька продюсерки та виконавця має хист до малювання. Знаменитість показала нову картину, що була створена донечкою. Соломія зобразила локацію з пляжного курорту Лідо ді Єзоло, що в Італії. Як зазначила Олена Мозгова, це саме те місце, в яке хочеться повертатися знову й знову.

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«Моє сонечко намалювала те місце, яке хочеться запам’ятати і куди плануємо повернутись — Лідо ді Єзоло», — поділилась Олена Мозгова.

Донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода / © facebook.com/olenamozgova1

Користувачі не оминули увагою новий допис продюсерки. Вони зазначили, що у Соломії дійсно талант, а кожна її картина стає все кращою й кращою: «талановита красуня», «неймовірно гарно, Соля молодець», «картина дуже гарна і колоритна, вона намалювала свої враження від подорожі».

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олени Мозгової показала рідкісне фото зі своєю нареченою. Також Зоя зізналась, скільки вже насправді перебуває в стосунках з обраницею.

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