Путін може повернути «генерала Армагеддона» Суровікіна: які чутки ширяться у РФ

Суровікін / © Associated Press

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Російські ЗМІ повідомляють, що до Москви прибув генерал Сергій Суровікін, якого також називають «генералом Армагеддоном». Уже з’явилися припущення, що він може отримати нову високу посаду в російській армії.

Про це пишуть wiadomosci.onet.pl.

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Що відомо про генерала Суровікіна

Сергій Суровікін — досвідчений російський генерал, який, зокрема, представляв інтереси Росії в Сирії, де й отримав своє прізвисько. Воно пов’язане з жорсткою тактикою, яку застосовували війська під його командуванням, зокрема масованими бомбардуваннями позицій противника, а також цивільної інфраструктури.

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Суровікін також командував російськими силами в Україні, однак згодом втратив прихильність Володимира Путіна після того, як не досяг поставлених цілей на фронті. Крім того, йому закидали зв’язки з Євгеном Пригожиним, який у 2023 році організував заколот у Росії.

Російські ЗМІ припускають, що поява генерала в Москві може бути пов’язана з його можливим призначенням на нову посаду в російських силових структурах.

Військові експерти, яких цитують російські медіа, називають Суровікіна командувачем із значним бойовим досвідом. На їхню думку, його повернення на керівну посаду могло б стати одним із чинників масштабніших змін у російській армії.

Як ми писали, Суровікін зник із публічного простору після того, як його відсторонили у 2023 році після заколоту Євгена Пригожина. У травні 2025 року його помітили на заходах посольства РФ в Алжирі, присвячених 9 травня. За даними британської розвідки, генерал перебуває там як «керівник групи російських військових спеціалістів». Раніше повідомлялося, що восени 2023 року Суровікін також відвідував Алжир у складі делегації Міноборони РФ.

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