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Путін може повернути «генерала Армагеддона» Суровікіна: які чутки ширяться у РФ
Путін розмірковує над тим, аби повернути генерала Суровікіна, пишуть росЗМІ.
Російські ЗМІ повідомляють, що до Москви прибув генерал Сергій Суровікін, якого також називають «генералом Армагеддоном». Уже з’явилися припущення, що він може отримати нову високу посаду в російській армії.
Про це пишуть wiadomosci.onet.pl.
Що відомо про генерала Суровікіна
Сергій Суровікін — досвідчений російський генерал, який, зокрема, представляв інтереси Росії в Сирії, де й отримав своє прізвисько. Воно пов’язане з жорсткою тактикою, яку застосовували війська під його командуванням, зокрема масованими бомбардуваннями позицій противника, а також цивільної інфраструктури.
Суровікін також командував російськими силами в Україні, однак згодом втратив прихильність Володимира Путіна після того, як не досяг поставлених цілей на фронті. Крім того, йому закидали зв’язки з Євгеном Пригожиним, який у 2023 році організував заколот у Росії.
Російські ЗМІ припускають, що поява генерала в Москві може бути пов’язана з його можливим призначенням на нову посаду в російських силових структурах.
Військові експерти, яких цитують російські медіа, називають Суровікіна командувачем із значним бойовим досвідом. На їхню думку, його повернення на керівну посаду могло б стати одним із чинників масштабніших змін у російській армії.
Як ми писали, Суровікін зник із публічного простору після того, як його відсторонили у 2023 році після заколоту Євгена Пригожина. У травні 2025 року його помітили на заходах посольства РФ в Алжирі, присвячених 9 травня. За даними британської розвідки, генерал перебуває там як «керівник групи російських військових спеціалістів». Раніше повідомлялося, що восени 2023 року Суровікін також відвідував Алжир у складі делегації Міноборони РФ.