"Це буде темна зима для Європи": у Бельгії б'ють на сполох через російську загрозу

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен / © Associated Press

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Європа ризикує зануритися в «темну зиму», якщо терміново не змінить свій підхід до безпеки. Росія вже розгортає нову кампанію гібридного терору, використовуючи реактивні дрони та провокації, до яких західні країни виявилися не готові.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву бельгійського міністра оборони Тео Франкена під час саміту з питань оборони та космосу у Брюсселі.

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Росія готує нову хвилю гібридних атак у Європі

Франкен заявив, що Росія має багаторічний досвід ведення гібридної війни, тому західним країнам часто складно встановити винних та довести їхню причетність. Окремо міністр висловив занепокоєння через активніше використання Росією реактивних безпілотників.

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«У найближчі місяці буде більше гібридних загроз. Це буде темна зима для Європи», — заявив Франкен.

Як повідомляє Euronews, бельгійський посадовець закликав європейські країни швидше нарощувати запаси озброєнь, виробництво та можливості ППО. Він також наголосив на важливості українських технологій для боротьби з новими типами російських дронів.

За словами Франкена, Європі та НАТО потрібен доступ до таких технологій якомога швидше, зокрема для протидії безпілотникам, які можуть розвивати швидкість до 600 км/год. Він також планує обговорити це питання з представниками Міноборони України.

Міністр визнав, що Бельгія тривалий час недостатньо вкладалася в оборону, однак зараз збільшує відповідні витрати. Водночас він вважає, що Європа загалом надто довго покладалася на соціальні гарантії, не приділяючи достатньо уваги обороноздатності.

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Росія, НАТО та загроза гібридних атак — останні новини

Розмови про ризики для Європи посилилися на тлі нових російських ударів по Україні. Під час масованої атаки 29 вересня Польща та Румунія підняли в небо винищувачі для патрулювання та захисту свого повітряного простору. У Румунії два іспанські F-18 відстежували повітряну ціль поблизу українського кордону, хоча порушення румунського повітряного простору не підтвердили.

Це сталося після того, як у НАТО заговорили про зміну характеру російських гібридних загроз. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що реакція на диверсії, кібератаки та провокації з безпілотниками не обов’язково буде публічною або симетричною.

Ще раніше аналітики ISW звернули увагу на те, що російські удари дедалі частіше зачіпають західні області України, а наслідки атак відчувають і сусідні країни. Йдеться, зокрема, про порушення повітряного простору Молдови та Румунії, евакуацію на польських пунктах пропуску та випадки саботажу в Європі.

У ISW заявляли, що такі інциденти можуть бути частиною ширшої кампанії Кремля з випробування реакції та оборонних можливостей європейських держав. Серед прикладів називали падіння російських дронів у сусідніх країнах та диверсії на критичній інфраструктурі.

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