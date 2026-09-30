Путін виступив перед Думою із зухвалими заявами про війну

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін виступив на першому засіданні Державної думи дев’ятого скликання. Під час промови він багато говорив про війну проти України, виправдовував окупацію українських територій і намагався переконати росіян, що економіка країни нібито залишається стабільною.

Фактично російський президент пояснював провали своєї політики зовнішнім тиском, санкціями та діями Заходу.

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Що говорив Путін

Говорячи про окуповані українські території, Путін знову використав кремлівську риторику про «російських людей» і «історичну справедливість». Він назвав «праведною» боротьбу жителів Донбасу та «Новоросії», а рішення цих регіонів «возз’єднатися» з Росією — «гранично ясним, чітким і законним».

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Промова Путіна стала черговою спробою продати росіянам ілюзію сильної та стабільної держави. За цією картинкою він приховує війну, репресії, міжнародну ізоляцію і систему, у якій результати виборів заздалегідь визначаються Кремлем.

Саме в такому ключі прозвучала одна з його заяв.

«Росія, на відміну від деяких, не бігатиме по всьому світу і не випрошуватиме подачки з простягнутою рукою», — заявив російський президент.

Інші заяви Путіна

Напередодні виступу в Держдумі Путін також говорив про можливе відновлення переговорів із Києвом. Він заявив, що пропозиції щодо мирного врегулювання нібито «залишаються на столі», але остаточні рішення Росія ухвалюватиме з огляду на власні інтереси.

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Російський президент також відкинув чутки про нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми, назвавши їх «інформаційною атакою». Паралельно він заявив, що російські війська нібито нарощують темпи наступу в Україні.

Попри це, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію. За його словами, українська розвідка зафіксувала збільшення кількості людей, яких російська влада набирає до війська у різний спосіб.

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