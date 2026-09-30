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Путин выступил перед Думой с дерзкими заявлениями о войне
Президент РФ вновь прибег к пропагандистским заявлениям об оккупированных территориях, войне и якобы стабильности российской экономики.
Президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Государственной думы девятого созыва. Во время речи он много говорил о войне против Украины, оправдывал оккупацию украинских территорий и пытался убедить россиян, что экономика страны якобы остается стабильной.
Фактически российский президент объяснял провалы своей политики внешним давлением, санкциями и действиями Запада.
Что говорил Путин
Говоря об оккупированных украинских территориях, Путин вновь использовал кремлевскую риторику о «русских людях» и «исторической справедливости». Он назвал «праведной» борьбу жителей Донбасса и «Новороссии», а решение этих регионов «воссоединиться» с Россией — «предельно ясным, четким и законным».
Речь Путина стала очередной попыткой продать россиянам иллюзию сильного и стабильного государства. За этой картинкой он скрывает войну, репрессии, международную изоляцию и систему, в которой результаты выборов заранее определяются Кремлем.
Именно в таком ключе прозвучало одно из его заявлений.
«Россия, в отличие от некоторых, не будет бегать по всему миру и не будет выпрашивать подачки с протянутой рукой», — заявил российский президент.
Другие заявления Путина
Накануне выступления в Госдуме Путин также говорил о возможном возобновлении переговоров с Киевом. Он заявил, что предложения по мирному урегулированию якобы «остаются на столе», но окончательные решения Россия будет принимать с учетом собственных интересов.
Российский президент также опроверг слухи о новой волне мобилизации после выборов в Госдуму, назвав их «информационной атакой». Параллельно он заявил, что российские войска якобы увеличивают темпы наступления в Украине.
Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию. По его словам, украинская разведка зафиксировала увеличение количества людей, которых российские власти набирают в армию разными способами.