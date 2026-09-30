Москва пригрозила НАТО ядерным оружием — в Альянсе дали жесткий ответ

НАТО – Россия / © Фото из открытых источников

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В НАТО подтвердили, что получили от России неофициальный дипломатический документ с угрозами применения ядерного оружия в случае попыток изолировать Калининградскую область. В Альянсе назвали такую риторику безответственной и подчеркнули, что не откажутся от поддержки Украины.

Об этом заявила представитель НАТО Эллисон Гарт в комментарии «Суспільному».

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По ее словам, в ответе Москве Альянс подчеркнул, что НАТО является оборонным блоком, а его учения и другие действия не представляют угрозы для российской территории.

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"Мы решительно осуждаем угрозы применения силы, в том числе любую безответственную ядерную риторику", - сказала Гарт.

Представитель НАТО также связала российские угрозы с поддержкой Украины со стороны стран Альянса.

«Применение Россией гибридной тактики свидетельствует об отчаянии. Однако это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО, и остаемся сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе», — заявила она.

Что именно угрожала сделать Россия

Ранее Reuters сообщило о дипломатическом документе, который Москва направила НАТО. В нем Россия заявила, что попытка изолировать Калининградскую область может привести к прямому военному конфликту.

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Москва утверждала, что в таком случае готова использовать «весь имеющийся арсенал сил и средств», включая ядерное оружие.

В документе также упоминалась возможность ударов по центрам принятия решений в странах НАТО уже в начале потенциального конфликта.

В то же время Россия обвинила Альянс в «опасном и безрассудном курсе», якобы повышающем риск прямого столкновения.

В письменном ответе НАТО подчеркнуло, что является оборонным альянсом и не считает свои учения или другие действия угрозой для России.

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Кроме того, посольство РФ в Великобритании заявило о возможном применении ядерного оружия в ответ на потенциальный удар НАТО по российской территории. Реакция Москвы раздалась после выхода британской телепрограммы, в которой смоделировали вымышленный сценарий войны между Россией и Альянсом.

На фоне новой эскалации со стороны Москвы появляются и другие предупреждения о возможных российских действиях в Европе.

Ранее сообщалось, что ЦРУ передало европейским странам оценку потенциальной угрозы атак с использованием дронов, которые могут запускаться из района Средиземного моря.

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