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У Путина разошлись истерикой из-за Калининграда и угрожают ядеркой: в НАТО жестко ответили
В Альянсе осудили угрозы применения силы и «любую безответственную ядерную риторику».
НАТО отреагировало на угрозы России задействовать весь арсенал в случае угрозы Калининграду. В Альянсе назвали такие заявления безответственной ядерной риторикой и подтвердили оборонный характер организации.
Об этом пишет The Guardian.
В НАТО подтвердили, что Россия направила Североатлантическому союзу неофициальный документ, на который был предоставлен ответ.
«Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ, а мы направили ответ, в котором отметили, что НАТО является оборонным Альянсом и никакая наша деятельность или учения не представляют угрозы для любой части России», — сказала спикер НАТО Эллисон Харт.
В Альянсе отметили осуждение угроз применения силы и любой «безответственной ядерной риторики». НАТО также призвало Россию прекратить непровоцированную войну против Украины.
Напомним, Россия пригрозила НАТО ядерным оружием в ответ на сценарий британского телеканала Sky, где в симуляции войны обсуждались удары по Мурманску и Калининграду. В посольстве РФ заявили, что любые атаки на российскую территорию или попытки блокады Калининграда получат ответ «всеми имеющимися средствами», хотя заверили, что не стремятся к конфронтации с Альянсом.