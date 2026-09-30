У Путина разошлись истерикой из-за Калининграда и угрожают ядеркой: в НАТО жестко ответили

Президент России Владимир Путин и «ядерная кнопка» / © ТСН.ua

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НАТО отреагировало на угрозы России задействовать весь арсенал в случае угрозы Калининграду. В Альянсе назвали такие заявления безответственной ядерной риторикой и подтвердили оборонный характер организации.

Об этом пишет The Guardian.

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В НАТО подтвердили, что Россия направила Североатлантическому союзу неофициальный документ, на который был предоставлен ответ.

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«Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ, а мы направили ответ, в котором отметили, что НАТО является оборонным Альянсом и никакая наша деятельность или учения не представляют угрозы для любой части России», — сказала спикер НАТО Эллисон Харт.

В Альянсе отметили осуждение угроз применения силы и любой «безответственной ядерной риторики». НАТО также призвало Россию прекратить непровоцированную войну против Украины.

Напомним, Россия пригрозила НАТО ядерным оружием в ответ на сценарий британского телеканала Sky, где в симуляции войны обсуждались удары по Мурманску и Калининграду. В посольстве РФ заявили, что любые атаки на российскую территорию или попытки блокады Калининграда получат ответ «всеми имеющимися средствами», хотя заверили, что не стремятся к конфронтации с Альянсом.

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