Открытая угроза из Кремля: Лавров пугает Польшу военной доктриной из-за ракет для Украины

Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Польше возможным применением положений российской военной доктрины на фоне планов Варшавы разместить у себя производство ракет для систем Patriot, которые могут поставляться Украине.

Слова главы МИД РФ передают российские СМИ.

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Российские пропагандисты попросили Лаврова прокомментировать предложение Польши разместить на своей территории производство ракет для ЗРК Patriot, если Украина получит от США соответствующую лицензию.

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Его спросили, где проходит «граница вовлечённости» европейских стран, после которой Россия якобы может перейти к прямому военному ответу.

"В этом плане у нас есть военная доктрина", - ответил Лавров.

Он добавил, что положение этого документа неоднократно цитировал Владимир Путин и призвал «внимательно изучить соответствующий раздел».

Польша предлагает производить ракеты Patriot у себя.

27 сентября заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что Варшава предложила разместить производство ракет Patriot на польской территории.

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Речь идет о возможном сценарии, при котором США предоставит Украине лицензию на производство таких ракет.

«Если планируется строительство такого завода в Украине, то мы предлагаем построить его на территории Польши, чтобы он был на безопасной территории», — сказала она.

По словам Собковяк-Чернецкой, Польша также хочет создать сервисный центр для обслуживания Patriot, а в дальнейшем – наладить собственное производство ракет.

Она отметила, что американская сторона заверила, что возможный запуск производства в Украине не должен повлиять на польские планы по развитию собственного оборонного производства.

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Еще в июле Варшава предлагала США и Украине сотрудничество в формате треугольника для производства ракет-перехватчиков Patriot. Весной Польша получила предварительное согласие Госдепартамента США о производстве таких ракет на своих предприятиях.

Также сообщалось, что в Польшу прибыла новая партия тяжелой бронетехники из США – 35 новейших танков Abrams. Контракт на закупку 250 машин близится к своему завершению.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш заявил, что армия его страны получила еще 35 американских основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams. После этой поставки количество машин этой модификации, переданных Польше, возросло до 217 из 250, предусмотренных контрактом.

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