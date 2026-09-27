По 15 тысяч долларов за каждого американского солдата: Польша сделала Трампу неожиданное предложение

Польша предлагает платить за размещение военной базы США на своей территории / © Associated Press

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В пятницу, 25 сентября, в Вашингтоне заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил о готовности Варшавы частично финансировать постоянную американскую военную базу. Польское правительство предлагает ежегодно выплачивать по 15 тысяч долларов за каждого солдата США и полностью покрывать все инфраструктурные расходы.

О новых деталях переговоров между союзниками по расширению военного присутствия сообщает информационное агентство RFE/RL.

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Детали переговоров с Пентагоном

По словам польского чиновника, переговоры с американским оборонным ведомством сосредоточены на практической реализации этого амбициозного плана. Стороны активно обсуждают разные варианты развертывания войск, необходимый военный потенциал и возможные локации для будущего объекта.

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«Мы предлагаем очень особые условия для американских войск, и за это будут платить польские налогоплательщики», — подчеркнул чиновник.

Это беспрецедентное предложение подчеркивает решимость Варшавы обеспечить постоянное военное присутствие США на своей территории. В настоящее время Пентагон проводит масштабный пересмотр развертывания американских сил по всей Европе, поэтому предложение поступило в очень важный момент.

«Мы обсуждаем с Пентагоном различные варианты выполнения этого решения и ожидаем большей ясности после завершения их анализа», — отметил Павел Залевский.

Стратегические интересы союзников

В настоящее время тысячи американских военнослужащих находятся в Польше преимущественно на ротационной основе, превратив страну в главный центр операций НАТО на восточном фланге. В сентябре Дональд Трамп подтвердил наличие прогресса в создании базы и анонсировал скорое объявление ее точной локации.

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«Постоянные базы создают постоянные обязательства и менее зависимы от внезапных изменений в политической или военной среде», — пояснил замминистра.

Варшава уверена, что постоянное присутствие союзников станет мощным сигналом для Москвы о готовности Вашингтона бескомпромиссно защищать европейские границы. Любое потенциальное нападение на Польшу будет автоматически означать прямой вооруженный конфликт непосредственно с американскими вооруженными силами.

«Эта постоянная база не является результатом какого-либо альтруизма, а отражает вполне понятные национальные интересы США», — заявил политик.

Оценки международных аналитиков

Кроме военной сферы, оба государства продолжают углублять энергетические связи, в частности, через сотрудничество в строительстве первой польской атомной электростанции. Польша стремительно увеличила свои расходы на оборону, став одним из лидеров НАТО по уровню оборонных расходов относительно размера собственной экономики.

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«Эти переговоры по базе демонстрируют неизменную ценность Польши как главного союзника, делающего все возможное в целях безопасности», — отметил эксперт Гудзоновского института Мэтью Бойс.

Однако западные аналитики предупреждают, что реальное значение новой базы будет зависеть от общей стратегии Вашингтона по размещению сил на континенте. Бывший чиновник НАТО Дэвид Кеттлер отметил, что база не успокоит союзников, если она будет сопровождаться существенным сокращением войск США в других европейских странах.

«Перспектива постоянной базы является хорошей новостью на фоне российской угрозы, однако для НАТО все еще продолжается время неопределенности», — добавил аналитик Чарльз Купчан.

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Учитывая рост угроз, польские власти начинают предоставлять своим гражданам официальные инструкции по действиям в случае воздушного нападения. Обновленное руководство Министерства внутренних дел содержит четкие рекомендации по поиску безопасного укрытия и правильной подготовке тревожного чемодана.

По словам заместителя главы МВД Магдалены Рогуской, обществу необходимо постоянно работать над собственной подготовкой и базовыми знаниями по безопасности. Она подчеркнула, что реакция гражданского населения в момент опасности должна стать максимально уверенной и почти естественной.

Руководство государства не скрывает, что Польша готовится к худшим сценариям, среди которых серьезно рассматривается потенциальное военное нападение со стороны России. На уровне каждого воеводства и гмины активно разрабатываются детальные планы массовой эвакуации местного населения.

Министр внутренних дел Марцин Кервинский пояснил, что правительство вынуждено готовиться к таким пессимистическим вариантам развития событий для защиты поляков. В то же время польский чиновник выразил глубокую надежду, что эти масштабные оборонные планы никогда не придется применять на практике.

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