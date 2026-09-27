Астролог назвал знаки Зодиака, которые изменяют даже тем, кого любят

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Но иногда случается и так, что чувства не остыли, а партнер все равно «ходит налево», вызывая недоумение как близкого человека, так и окружающих людей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые изменяют даже тем, кого любят.

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Овен

Овны — особенно это касается мужчин знака, но и женщины часто грешат таким поведением — считают себя завоевателями: чем больше «трофеев» они могут записать на свой счет, тем лучше — это укрепляет их самооценку. При этом счастливая семейная жизнь, на их взгляд, не имеет никакого отношения к их приключениям.

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Стрелец

Стрельцы все время находятся в поисках новых впечатлений, и личные оношения в этом смысле могут соперничать только с их страстью к путешествиям. При этом им очень хочется, чтобы по возвращении — как из дальних поездок, так и из любовных приключений — дома их ждал любимый человек, которого они ни на кого не променяют.

Козерог

Козероги умеют четко разделять семью, которая является для них константой, и легкомысленные увлечения, являющиеся величиной переменной. За жизнь они успевают прожить массу романов разной продолжительности, но всегда возвращаются к любимому человеку, которого не могут позволить себепотерять ни при каких обстоятельствах.

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