- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 27 сентября: сколько баллов будет
В общем, геомагнитные условия будут спокойны. Впрочем, возможны кратковременные активные периоды.
В воскресенье, 27 сентября, магнитная буря будет слабой. Ожидается возмущение с К-индексом 3 (зеленый уровень).
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра несколько повышена из-за начала высокоскоростного потока из южной корональной дыры. Накануне это привело к кратковременным активным периодам, а также отдельным интервалам шторма G1. Впрочем, в целом условия приближены к фоновому уровню.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.