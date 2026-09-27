Магнитная буря 27 сентября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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В воскресенье, 27 сентября, магнитная буря будет слабой. Ожидается возмущение с К-индексом 3 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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Скорость солнечного ветра несколько повышена из-за начала высокоскоростного потока из южной корональной дыры. Накануне это привело к кратковременным активным периодам, а также отдельным интервалам шторма G1. Впрочем, в целом условия приближены к фоновому уровню.

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Магнитная буря 27 сентября. Фото: meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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