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ТСН в социальных сетях

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Магнитная буря 27 сентября: сколько баллов будет

В общем, геомагнитные условия будут спокойны. Впрочем, возможны кратковременные активные периоды.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В воскресенье, 27 сентября, магнитная буря будет слабой. Ожидается возмущение с К-индексом 3 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра несколько повышена из-за начала высокоскоростного потока из южной корональной дыры. Накануне это привело к кратковременным активным периодам, а также отдельным интервалам шторма G1. Впрочем, в целом условия приближены к фоновому уровню.

Магнитная буря 27 сентября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 27 сентября. Фото: meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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