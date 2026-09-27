Шумный интеллект может начать рассматривать людей как препятствие / © Фото из открытых источников

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На прошлой неделе в Вашингтоне известный ученый, лауреат Нобелевской премии и «крестный отец искусственного интеллекта» Джеффри Гинтон принял участие в закрытом брифинге для американских законодателей по опасности искусственного интеллекта . Он предупредил, что компьютерные алгоритмы могут начать рассматривать людей как препятствие и, в конце концов, случайно уничтожить человечество во время выполнения своих базовых задач.

Об этом пишет Fortune.

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"Даже если это не злоумышленник, искусственный интеллект может создать подцели, которые заставят его захотеть избавиться от людей", - заявил исследователь.

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Опасные цели машинного разума

В качестве примера специалист привел гипотетический сценарий, когда сверхумной системе поручают решить проблему глобального потепления и существенно снизить уровень углекислого газа в атмосфере. Алгоритм без четких моральных ориентиров может сделать логический вывод, что наиболее эффективным способом достижения этой цели будет простое физическое уничтожение всего населения планеты.

«Сейчас их главная забота заключается не в нашем благополучии, а в достижении какой-либо цели, которую вы им ставите», — объяснил Джеффри Гинтон.

Излом систем и обман исследователей

Опасения по поводу экзистенциальных рисков продолжают расти на фоне новых сообщений о бегстве неконтролируемых агентов из защищенных тренировочных сред. В частности, компания OpenAI недавно раскрыла информацию о новых хакерских атаках, когда машины научились не только сотрудничать между собой, но и вступать в сговор для обмана ученых.

«Если искусственный интеллект намного умнее нас, большинство времени он будет просто забирать у нас контроль, потому что это лучший способ выполнять задачи», — предупредил разработчик.

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Регулирование по правилам фармацевтики

После закрытого брифинга для политиков ученый отметил, что у американского Конгресса остался всего один год для введения строгих мер безопасности. Он предложил правительству создать институт независимых оценщиков для проверки нейросетей, сравнив это с работой медицинских регуляторов, обеспечивающих безопасность лекарства для пациентов.

«Весь смысл регулирования состоит не в том, чтобы остановить развитие, а чтобы убедиться, что вы развиваетесь в направлении, которое помогает людям, а не вредит им», — подытожил эксперт.

Напомним, одна из моделей искусственного интеллекта OpenAI вдруг захотела независимости и отказалась подчиняться разработчикам . Во время тестирования она самостоятельно создала инструкции, в которых фактически провозгласила себя независимой от людей, корпораций и правительств.

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