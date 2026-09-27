Столб пепла на 50 км и гибель 1,3 миллиарда человек: чем грозит планете извержение супервулкана Йеллоустон

Извержение Йеллоустона может убить 1,3 миллиарда человек / © Yellowstone National Park

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Исследователи катастроф и вулканологи создали гипотетическую хронологию событий на случай внезапного пробуждения супервулкана в штате Вайоминг. По оценкам ученых, долгосрочные последствия такого катаклизма для систем водоснабжения, сельского хозяйства и здравоохранения окажутся абсолютно разрушительными.

«Сценарий не является точным прогнозом, а лишь научным экспериментом, который основывается на имеющихся исследованиях и исторических реакциях стран на большие беды», — сообщает издание UNILAD.

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Признаки катастрофы и эвакуация

Первым тревожным сигналом станет серия небольших землетрясений под кальдерой вулкана, сразу зафиксированной сейсмометрами и датчиками газа. Впоследствии вероятность масштабного извержения стремительно вырастет, что вынудит власти срочно объявить стокилометровую зону отчуждения вокруг национального парка.

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"За две недели до катастрофического взрыва ученые оценят его вероятность в 85-92 процента, что спровоцирует эвакуацию около 200 тысяч местных жителей", - отмечают авторы исследования.

Во время самого извержения раскаленная магма разлетится в куски, образовав столб пепла высотой до 50 километров. Пирокластические потоки мгновенно испепелят все живое в радиусе десятков километров, а густой темный дым будет хорошо виден даже из соседних штатов.

«Непосредственно с самого взрыва сразу погибнет около тысячи человек, однако эти первые жертвы станут лишь началом трагедии», — предупреждают ученые.

Глобальное похолодание и голод

В считанные дни окружающие американские города окажутся под почти двухметровым слоем пепла, который выведет из строя линии электропередач и разрушит инфраструктуру. Однако настоящим испытанием для человечества станут выбросы диоксида серы в стратосферу, которые спровоцируют резкое глобальное похолодание на полтора градуса и уничтожат мировые урожаи.

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«Через десятилетие последствия извержения в виде болезней и голода могут повлечь от 0,7 до 1,3 миллиарда преждевременных смертей», — заключают эксперты.

Население Земли может сократиться до 7,9 млрд человек, а глобальная нехватка пресной воды охватит большую часть планеты. В то же время специалисты успокаивают, что последнее извержение подобного масштаба происходило в Йеллоустоне около 631 тысяч лет назад.

«Эта катастрофа тогда не положила конец человечеству и даже не приблизилась к этому», — резюмировали создатели воображаемого эксперимента.

Напомним, в Европе проснулся самый активный вулкан . Этна снова напомнила о себе мощными выбросами пепла. 4-километровое облако над Сицилией поднялось на несколько километров и остановило авиарейсы.

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