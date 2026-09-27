Новую функцию Instagram назвали "унизительной": что возмутило пользователей

Instagram ввел новую «унизительную» функцию

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Недавно социальная сеть Instagram запустила новый инструмент редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, вызвавшего бурное негодование среди пользователей. Люди массово раскритиковали это обновление из-за возможности легкого утаивания лиц партнеров на общих фотографиях, что способно спровоцировать конфликты и разрыв отношений.

О противоречивой функции платформы и негативной реакции интернет-сообщества пишет UNILAD.

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Как работает новая функция

Эффект Pixel работает на основе технологии Meta AI и позволяет быстро размыть конкретного человека или объект с помощью обычного текстового запроса. После применения этого фильтра остальное изображение остается абсолютно неприкосновенным, а выбранный объект становится практически невозможно визуально идентифицировать.

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«Используйте эффект Pixel в историях и отредактируйте подсказку, чтобы назвать то, что вы хотите пикселировать, например, „человек направо“», — говорится в официальном анонсе Instagram.

Реакция пользователей и скандал

В современном интернет-сленге термин «мягкий запуск» означает намек на новые романтические отношения без их прямого и официального подтверждения. Однако новая разработка выводит эту концепцию на совершенно другой уровень, позволяя владельцам аккаунтов превращать своих любимых в размытое пиксельное пятно.

«Представьте, что вы находитесь в отношениях, и ваша девушка предлагает сфотографироваться, а на следующий день вы видите это в ее Instagram и ваше лицо размыто», — возмутился один из комментаторов.

Практическое применение инструмента

Сама компания указывает на гораздо более практичные и полезные сценарии использования этого интеллектуального инструмента в повседневной жизни. В первую очередь речь идет о родителях, стремящихся делиться семейными фотографиями без показа лиц детей, или о необходимости скрыть случайных прохожих на улице.

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«Это действительно отличная функция для родителей, которые не хотят делиться своими детьми в публичном пространстве», — поддержал разработчиков другой пользователь платформы.

Напомним, где проходит граница между конфиденциальностью и цифровым миром

Сегодня родители впервые в истории должны задумываться не только о безопасности ребенка в реальном мире, но и о его цифровом следе. Можно ли разрешать родным публиковать фото малыша и стоит ли запрещать снимки в садике, на праздниках или общественных мероприятиях, знаете ли вы, где проходит граница между приватностью и цифровым миром.

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