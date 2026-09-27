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Новую функцию Instagram назвали "унизительной": что возмутило пользователей
Новый инструмент искусственного интеллекта от Instagram разделил пользователей Сети, поскольку люди опасаются, что он станет удобным способом скрывать своих партнеров.
Недавно социальная сеть Instagram запустила новый инструмент редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, вызвавшего бурное негодование среди пользователей. Люди массово раскритиковали это обновление из-за возможности легкого утаивания лиц партнеров на общих фотографиях, что способно спровоцировать конфликты и разрыв отношений.
О противоречивой функции платформы и негативной реакции интернет-сообщества пишет UNILAD.
Как работает новая функция
Эффект Pixel работает на основе технологии Meta AI и позволяет быстро размыть конкретного человека или объект с помощью обычного текстового запроса. После применения этого фильтра остальное изображение остается абсолютно неприкосновенным, а выбранный объект становится практически невозможно визуально идентифицировать.
«Используйте эффект Pixel в историях и отредактируйте подсказку, чтобы назвать то, что вы хотите пикселировать, например, „человек направо“», — говорится в официальном анонсе Instagram.
Реакция пользователей и скандал
В современном интернет-сленге термин «мягкий запуск» означает намек на новые романтические отношения без их прямого и официального подтверждения. Однако новая разработка выводит эту концепцию на совершенно другой уровень, позволяя владельцам аккаунтов превращать своих любимых в размытое пиксельное пятно.
«Представьте, что вы находитесь в отношениях, и ваша девушка предлагает сфотографироваться, а на следующий день вы видите это в ее Instagram и ваше лицо размыто», — возмутился один из комментаторов.
Практическое применение инструмента
Сама компания указывает на гораздо более практичные и полезные сценарии использования этого интеллектуального инструмента в повседневной жизни. В первую очередь речь идет о родителях, стремящихся делиться семейными фотографиями без показа лиц детей, или о необходимости скрыть случайных прохожих на улице.
«Это действительно отличная функция для родителей, которые не хотят делиться своими детьми в публичном пространстве», — поддержал разработчиков другой пользователь платформы.
Напомним, где проходит граница между конфиденциальностью и цифровым миром
Сегодня родители впервые в истории должны задумываться не только о безопасности ребенка в реальном мире, но и о его цифровом следе. Можно ли разрешать родным публиковать фото малыша и стоит ли запрещать снимки в садике, на праздниках или общественных мероприятиях, знаете ли вы, где проходит граница между приватностью и цифровым миром.