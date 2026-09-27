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Киев снова атакуют дроны: количество пострадавших выросло — новые данные
Россияне ударили по СТО, на месте работали спасатели. По другому адресу обнаружили тело погибшего мужчины.
Утром, 27 сентября, россияне снова атаковали Киев.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, попадание в нежилое здание в Шевченковском районе.
«Трое пострадавших в Шевченковском районе. Медики осматривают их и оказывают помощь. Среди пострадавших в Шевченковском районе — женщина и двое 16-летних детей. Медики их госпитализируют», — отметил он.
Ночью произошло попадание в СТО и нежилое здание — там обнаружили тело мужчины, сообщили в ГСЧС.
«В Соломенском районе города в результате попадания БпЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО. Около трех часов ночи пожар ликвидировали. По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания обнаружено тело мужчины.
Пожар был ликвидирован», — отметили спасатели.
Атака по Киеву — последние новости
Ночью в Соломенском районе возгорание офисного здания в результате падения БпЛА.
Кроме того, в Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего вспыхнул пожар.
Также стало известно, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БпЛА, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования.