Киев снова атакуют дроны: количество пострадавших выросло — новые данные

На месте атаки

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Утром, 27 сентября, россияне снова атаковали Киев.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, попадание в нежилое здание в Шевченковском районе.

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«Трое пострадавших в Шевченковском районе. Медики осматривают их и оказывают помощь. Среди пострадавших в Шевченковском районе — женщина и двое 16-летних детей. Медики их госпитализируют», — отметил он.

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Ночью произошло попадание в СТО и нежилое здание — там обнаружили тело мужчины, сообщили в ГСЧС.

«В Соломенском районе города в результате попадания БпЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО. Около трех часов ночи пожар ликвидировали. По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания обнаружено тело мужчины.

Пожар был ликвидирован», — отметили спасатели.

На месте атаки

Атака по Киеву — последние новости

Ночью в Соломенском районе возгорание офисного здания в результате падения БпЛА.

Кроме того, в Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего вспыхнул пожар.

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Также стало известно, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БпЛА, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования.

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