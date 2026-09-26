Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отдохнуть и расслабиться

Осенний парк

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Поскольку профессиональная деятельность в воскресенье успешной не будет, звезды советуют не тратить время даром и заняться любимым делом, до которого в будние дни банально не доходят руки.

Если желания браться за хобби нет, можно — и нужно — просто отдохнуть, не зря же на календаре выходной, и восстановить силы для работы на следующей неделе.

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Овен

Обижать других людей, даже если они — в силу несовершенства своей природы — объективно достойны нашего негативного отношения, не стоит в любой день, но сегодня это может быть особенно опасным — для ни и для вас.

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Телец

Если вы, несмотря на выходной день, все-таки решите заняться профессиональной деятельностью, необходимо выполнять без излишнего энтузиазма — он только помешает вам достичь ожидаемых вами результатов.

Близнецы

Не стоит распыляться на мелкие и незначительные дела, которые отнимут силы и энергию, но ни на шаг не приблизят вас к поставленной цели, поэтому нужно сосредоточиться на основной цели и не отступать от нее.

Рак

Если вам понадобиться совет — как профессионального, так и личного свойства, обратитесь за ним к близкому человеку — в его словах не будет личной заинтересованности, а, значит, ему можно следовать без опаски.

Лев

Высокомерие по отношению к окружающим предосудительного всегда, но сегодня — это особенно важно: оно негативно скажется на отношениях, а значит, вы не сможете обратиться за содействие к тем, кем пренебрегли.

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Дева

От принятия важных решений — как профессиональных, так и житейских — сегодня лучше отказаться: скорее всего, они заведомо окажутся ошибочными, а, значит, вам еще долго придется о них сожалеть.

Весы

Лучший способ провалить все назначенные на этот день хозяйственные дела — взяться за работу над ними одновременно: логичным и конструктивным будет выбрать одно, приоритетное, остальные же отложить на потом.

Скорпион

День, когда можно — и даже нужно — подводить итоги предыдущей деятельности: это необходимо, чтобы в будущем повторить полученный успех и избежать совершенных — даже ненароком — досадных ошибок.

Стрелец

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не торопиться, поскольку спешка — это лучший способ все испортить, но и медлить тоже не стоит — желательно выбрать золотую середину, которая позволит вам все успеть.

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Козерог

Представителям знака необходимо — хотя бы на один день — отвлечься от решения профессиональных задач и дать себе возможность отдохнуть: сделав это, вы сможете восстановить силы для последующей работы.

Водолей

Любые занятия, связанные с профессиональной деятельностью, вряд ли окажутся успешными, так что не стоит тратить на них драгоценное воскресное время — лучше отдохнуть: например, погулять в парке.

Рыбы

В отношениях с партнером — мужем или любимым человеком — может наступить перезагрузка и, как следствие, второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы вывести совместную жизнь на новый уровень.

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