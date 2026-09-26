Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 28 сентября — 4 октября

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Овен

Занимаясь работой, нельзя отвлекаться на сопутствующие, но бесполезные занятия в виде пустых разговоров с коллегами, иначе профессиональной, а заодно и финансовой удачи представителям знака, увы, не видать.

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Телец

Финансовый успех принесут только те проекты, которые — так или иначе — окажутся связанными с материальным благополучием самих представителей знака и их семьи — например, ремонтом или обучением ребенка в школе.

Близнецы

Выбирая профессиональные задачи, представителям знака важно сосредоточиться на самых перспективных: работа будет удаваться, а результат — в том числе, и финансовый — превзойдет все ожидания.

Рак

Можно приступать к работе над проектами, которые — в силу своей сложности– были отложены на некоторое время: теперь же время для них пришло — результат, в том числе и финансовый, несомненно порадует.

Лев

Звезды настоятельно советуют представителям знака заниматься благотворительностью: разумеется, это необходимо делать всегда, но сегодня зерна доброты упадут на особенно благоприятную почву и принесут выгоду.

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Дева

Полученную в это время — довольно солидную — сумму денег необходимо распределить на продолжительное время, иначе деньги могут закончиться гораздо раньше, чем того бы хотели предстаивтели знака.

Весы

Время благоприятно для решительных действий в профессиональной сфере: тем, кто давно собирался перейти на новую работу с куда более серьезной зарплатой, можно писать заявление об уходе со старой — главное, не медлить.

Скорпион

От риска в финансовых вопросах, к которым почувствуют непреодолимую тягу представители знака, в это время лучше отказаться: он вряд ли оправдает себя — во всяком случае, на выигрыш можно не рассчитывать.

Стрелец

Нежелательно спешить с оформлением важных финансовых документов: в них может вкрасться ошибка — небольшая, но достаточная, чтобы прибыль, на которую рассчитывали представители знака, превратилась в убыток.

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Козерог

Не стоит делиться своими профессиональными планами с коллегами, даже если представители знака им доверяют: искушение воплотить в жизнь чужиеидеи может оказаться настолько серьезной, что человек не устоит.

Водолей

Время благоприятно для деловых переговоров любого рода — достигнутые в результате договоренности помогут улучшить совместный бизнес и, как следствие, уже в самое ближайшее время получать серьезные дивиденды.

Рыбы

Из-за большого риска стать жертвой мошенников от любых финансовых операций лучше отказаться: какой бы ни была сумма вынужденной потери, она — в любом случае — окажется досадной, так что стоит поостеречься.

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