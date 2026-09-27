Когда Украина начнет массово сбивать реактивные дроны: Буданов назвал срок

Когда начнут сбивать реактивные дроны

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Силы обороны Украины готовятся к расширению использования дронов-перехватчиков. Уже сообщалось, что Украина несколько месяцев работает над такими разработками и есть первые результаты. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов рассказал, когда может начаться полноценное сбивание российских реактивных дронов перехватчиками.

Об этом он заявил в комментарии «Новини.Live».

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Массовое применение перехватчиков может начаться через несколько месяцев

По словам руководителя Офиса Президента, развертывание дронов-перехватчиков в больших масштабах ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.

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Он добавил, что испытания новых образцов техники сейчас проводят прямо во время боевых заданий. По словам Буданова, есть успешные результаты по уничтожению воздушных целей россиян.

«Мы же тестируем сейчас прототипы не как раньше в лабораториях, а по живому, и они делают свою работу», — говорит Буданов.

Чиновник подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является существенное расширение масштабов изготовления таких комплексов. Именно такую задачу поставил президент на последней ставке.

Результаты тестирований перехватчиков реактивных дронов

Напомним, в начале июля украинские военные провели испытания новых перехватчиков реактивных «Шахедов», но они прошли неудачно. По данным источников Reuters, беспилотники оказались тяжело управляемыми на скоростях более 400 км/ч, а некоторые упали.

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Испытания подчеркнули сложности противодействия угрозе, ведь в течение трех месяцев лета РФ увеличила использование реактивных дронов примерно в шесть раз, особенно активизировав удары по Киеву и Одессе.

Несмотря на отставание в этой области и сложность поражения скоростных целей, Украина активно ищет решение. Заместитель командующего Воздушными силами Юрий Черевашенко отметил, что страна близка к внедрению серийных и недорогих средств противодействия. В то же время президент Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях другой украинской разработки, которая уже имеет зафиксированное сбитие «Шахеда», хотя еще нуждается в технической доработке.

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