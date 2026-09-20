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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Украине подтвердили работу реактивного перехватчика: "Герань-5" сбили за секунду до удара

Украинский реактивный перехватчик уже работает по реальным целям и обладает достаточным запасом скорости.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Герань – 5 в секунду до сбития.

Герань – 5 в секунду до сбития.

В Украине подтвердили работу реактивного перехватчика , предназначенного для борьбы с российскими воздушными целями.

Об этом сообщил внештатный советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш") в Telegram.

"Подтверждаю. Реактивный перехватчик работает. Запас скорости для разных целей достаточен", — написал он.

По словам Бескрестнова, разработку еще нужно совершенствовать, однако она уже функциональна и реально работает.

"Есть еще над чем работать, но изделие является функциональным, реальным и готовым к доработкам", - отметил "Флэш".

Он также опубликовал фото российского беспилотника "Герань-5", сделанное, по его словам, за секунду до его избиения украинским перехватчиком.

Бескрестнов добавил, что пока не может публично назвать и поблагодарить всех специалистов, работавших над созданием и производством этого средства.

Других технических характеристик реактивного перехватчика он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики успешно опробовали новый беспилотник-перехватчик , предназначенный для уничтожения российских реактивных дронов.

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