Испытания перехватчиков реактивных «Шахедов»: что известно / © tsn.ua

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В начале июля украинские военные пригласили большую группу производителей испытать новое поколение перехватчиков, разработанных для противодействия реактивным ударным беспилотникам, которые Россия использовала с разрушительными последствиями в последние месяцы.

По словам двух источников, знакомых с учениями, они прошли не по плану.

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По информации издания, многие беспилотники-перехватчики оказались трудноуправляемыми на скоростях, которые иногда превышали 400 километров в час. Некоторые из них упали на соседние поля и леса.

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Эти учения подчеркнули вызов, с которым сталкивается Украина, готовясь к очередной зиме без достаточного количества западных средств противовоздушной обороны для противодействия российским баллистическим ракетам и без четкого ответа на более быстрые и мощные беспилотники Москвы.

Согласно данным украинского военного, с которыми ознакомилось агентство Reuters, Россия увеличила использование реактивных беспилотников примерно в шесть раз в течение трех месяцев этого лета.

Многое может измениться за два месяца в конфликте, характеризующемся быстрыми технологическими инновациями. Но Reuters напоминает, что в пятницу высокопоставленный военный, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин открыто пожаловался, что в ключевой отрасли реактивных беспилотников Киев отстает.

Юрий Черевашенко, заместитель командующего Воздушными силами Украины, признал трудности с разработкой более быстрых беспилотников-перехватчиков, но сказал, что Украина близка к внедрению ряда серийных и недорогих решений.

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«Я уверен, что в скором времени мы сможем полностью развить класс оружия, которое будет эффективным для противодействия реактивным БпЛА», — сказал он агентству Reuters.

Черевашенко заявил, что районы Киева и его окрестностей, а также Одесса, главный центр морского экспорта Украины, подверглись основному удару нападений.

По его словам, в некоторых случаях процент беспилотников на реактивных двигателях уже превышает 70%.

Борис Долина, командир роты беспилотников-перехватчиков, сказал, что иногда удается поразить определенные модели реактивных беспилотников, когда они замедляются для маневрирования. Но он предупредил, что Россия уже разворачивает и совершенствует бортовые системы, которые обнаруживают приближающиеся объекты и автоматически ускоряются.

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В Украине уже есть более тысячи обученных экипажей беспилотников-перехватчиков. Компании спешат создавать более быстрые перехватчики, некоторые из которых оснащены реактивными двигателями, но как показали неудачные июльские испытания, прогресс неравномерен.

Один источник в украинской отрасли беспилотников сообщил, что некоторые прототипы могут быть слишком большими и медленными для развертывания в боевых условиях, где возможности для поражения быстроподвижущихся целей корткие.

Заявление президента

В то же время президент Зеленский в своем видеообращении от 15 сентября заявил о «хорошей новости о перехватчиках против реактивных „Шахедов“».

«Еще одна разработка проходит испытание. Это наша разработка, украинская — есть сбивание, „Шахед“ поражен. Но нужно еще некоторые технические вещи доработать. Нужно немного времени. Продолжается работа и других наших разработчиков. Мы ждем рабочий инструмент. Очень важно, чтобы было достаточно всех форматов защиты от ударных дронов», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики успешно испытали новый беспилотник-перехватчик, предназначенный для уничтожения российских реактивных дронов.

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