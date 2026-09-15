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- Украина
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У Украины появилось новое оружие против реактивных «Шахедов»: Зеленский рассказал детали
Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях нового перехватчика «Шахедов».
Украинские разработчики успешно опробовали новый беспилотник-перехватчик, предназначенный для уничтожения российских реактивных дронов-камикадзе.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и главы Минобороны Евгения Хмары.
По словам президента, есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. Шахед был успешно поражен, но надо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком.
«Работу продолжаем — еще нужно время», — заверил Зеленский.
Дальнобойные удары и новые приоритетные цели
Во время совещания были определены следующие приоритетные цели для дальнобойных ударов, а также рассчитан необходимый объем средств и подготовительных мероприятий.
«Результаты по дальнобойному влиянию на российскую нефтяную основу войны достаточно веские, и именно это придает необходимый потенциал дипломатии», — заявил глава государства.
Зеленский запенил, что Украина готова прекратить удары по РФ, но требует того же от агрессора.
«Украина готова делать свои деэскалационные шаги, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее деэскалационных шагов в отношении нашей критической инфраструктуры — долгосрочно и надежно», — подытожил президент.
Ранее мы писали, что известно о новых реактивных «Шахедах» и почему они особенно опасны.
Также мы писали, что Россия наращивает производство реактивных беспилотников, и по разным оценкам, их выпуск уже может достигать тысячи единиц в месяц.
Кроме того, эксперт назвал характерный признак, когда реактивый дрон можно узнать по звуку.