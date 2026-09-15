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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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У Украины появилось новое оружие против реактивных «Шахедов»: Зеленский рассказал детали

Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях нового перехватчика «Шахедов».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Сбивает реактивные дроны, но требует времени: Зеленский рассказал о новом перехватчике ВСУ

Сбивает реактивные дроны, но требует времени: Зеленский рассказал о новом перехватчике ВСУ

Украинские разработчики успешно опробовали новый беспилотник-перехватчик, предназначенный для уничтожения российских реактивных дронов-камикадзе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и главы Минобороны Евгения Хмары.

По словам президента, есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. Шахед был успешно поражен, но надо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком.

«Работу продолжаем — еще нужно время», — заверил Зеленский.

Дальнобойные удары и новые приоритетные цели

Во время совещания были определены следующие приоритетные цели для дальнобойных ударов, а также рассчитан необходимый объем средств и подготовительных мероприятий.

«Результаты по дальнобойному влиянию на российскую нефтяную основу войны достаточно веские, и именно это придает необходимый потенциал дипломатии», — заявил глава государства.

Зеленский запенил, что Украина готова прекратить удары по РФ, но требует того же от агрессора.

«Украина готова делать свои деэскалационные шаги, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее деэскалационных шагов в отношении нашей критической инфраструктуры — долгосрочно и надежно», — подытожил президент.

Ранее мы писали, что известно о новых реактивных «Шахедах» и почему они особенно опасны.

Также мы писали, что Россия наращивает производство реактивных беспилотников, и по разным оценкам, их выпуск уже может достигать тысячи единиц в месяц.

Кроме того, эксперт назвал характерный признак, когда реактивый дрон можно узнать по звуку.

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