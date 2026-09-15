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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 16 сентября?
Луна рассказывает
Нынешний день астрологи часто называют адаптационным: его энергетика дает возможность смириться с переменами, которые произошли накануне. Также его отличает отсутствие каких-либо значительных событий — как негативных, так и позитивных: он идет спокойно, без резких «всплесков» и перемен.
Луна рекомендует
К любым событиям и ситуациям этого времени нужно относиться спокойно, как к вещам, которые сами собой разумеются: они не будут иметь никакого значения в последующей жизни, поэтому не имеет смысла тратить на них силы и время. Не стоит предаваться размышлениям: условия решаемой «задачи» окажутся неверными, а выводы, которые мы сделаем, заведомо ошибочными.
Луна предостерегает
Необходимо воздерживаться от любых передвижений в пространстве: как от длительных путешествий, так и от краткосрочных поездок — они могут нарушить спокойный ритм жизни. Также в это время нельзя никлому даже на время передавать свои личные вещи — в тибетской астрологической школе принято считать, что таким образом можно отдать свою удачу и успех, в том числе и финансовый — он утечет, как вода.
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