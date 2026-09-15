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- Шоу-бизнес
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Беременная Кейли Куоко растрогала публику своим нежным образом, а ее возлюбленный — трогательной речью
Актриса намекнула цветом платья, что у неё снова родится девочка. Но об этом публично рассказал и её партнёр.
40-летняя актриса Кейли Куоко — звезда сериала «Теория большого взрыва» — вместе со своим партнёром Томом Пелфри посетила церемонию вручения премии «Эмми».
Перед началом церемонии пара вместе позировала фотографам, но больше всего внимания привлекли Кейли и её розовое пышное платье от бренда Christian Siriano.
У платья были короткие рукава, пышная шифоновая юбка с необработанным подолом, а также серебристая отделка. Интересной деталью платья стали вырезы по бокам, которые подчеркивали живот звезды.
Куоко собрала волосы в высокую прическу и нанесла яркий макияж. В дополнение к образу актриса добавила несколько гламурных украшений с бриллиантами, которые прекрасно сочетались с её платьем.
Но внимание на церемонии привлек не только образ Кейли, но и невероятно трогательная речь её возлюбленного, которая растрогала не только жену, но и всех присутствующих. Актер получил одну из наград во время церемонии.
«Спасибо за эту невероятную роль, за эту возможность и за вашу дружбу. Я очень горжусь тем, что могу называть вас своим другом. И моей любимой актрисе в этом зале, моей возлюбленной, моей лучшей подруге, моей партнерше, беременной Кейли — я люблю тебя больше всего на свете, а наша семья — самая большая ценность в моей жизни».
Вспомнив об их первой дочери, а также о второй дочери, которая ещё не родилась, Пелфри добавил:
«Матильда, папа тебя любит. Малышка, папа тебя любит».
После получения награды в кадр попало, как Кейли фотографировала Тома вместе с ней, и это было очень мило и по-семейному.
В своих социальных сетях актриса также поделилась несколькими личными моментами, в частности — письмом с именем победителя и тем, как они звонили своей дочери Матильде.