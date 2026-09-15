Кейли Куоко и Том Пелфри / © Associated Press

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40-летняя актриса Кейли Куоко — звезда сериала «Теория большого взрыва» — вместе со своим партнёром Томом Пелфри посетила церемонию вручения премии «Эмми».

Перед началом церемонии пара вместе позировала фотографам, но больше всего внимания привлекли Кейли и её розовое пышное платье от бренда Christian Siriano.

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Кейли Куоко / © Associated Press

У платья были короткие рукава, пышная шифоновая юбка с необработанным подолом, а также серебристая отделка. Интересной деталью платья стали вырезы по бокам, которые подчеркивали живот звезды.

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Куоко собрала волосы в высокую прическу и нанесла яркий макияж. В дополнение к образу актриса добавила несколько гламурных украшений с бриллиантами, которые прекрасно сочетались с её платьем.

Кейли Куоко / © Associated Press

Но внимание на церемонии привлек не только образ Кейли, но и невероятно трогательная речь её возлюбленного, которая растрогала не только жену, но и всех присутствующих. Актер получил одну из наград во время церемонии.

«Спасибо за эту невероятную роль, за эту возможность и за вашу дружбу. Я очень горжусь тем, что могу называть вас своим другом. И моей любимой актрисе в этом зале, моей возлюбленной, моей лучшей подруге, моей партнерше, беременной Кейли — я люблю тебя больше всего на свете, а наша семья — самая большая ценность в моей жизни».

Кейли Куоко и Том Пелфри / © Associated Press

Вспомнив об их первой дочери, а также о второй дочери, которая ещё не родилась, Пелфри добавил:

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«Матильда, папа тебя любит. Малышка, папа тебя любит».

Кейли Куоко и Том Пелфри / © Associated Press

После получения награды в кадр попало, как Кейли фотографировала Тома вместе с ней, и это было очень мило и по-семейному.

Кейли Куоко и Том Пелфри / © Associated Press

В своих социальных сетях актриса также поделилась несколькими личными моментами, в частности — письмом с именем победителя и тем, как они звонили своей дочери Матильде.

Кейли Куоко и Том Пелфри

Кейли Куоко и Том Пелфри

Кейли Куоко

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