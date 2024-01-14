В полосатом наряде с цветком: Кейли Куоко вышла на красную дорожку в аутфите от Carolina Herrera

Актриса была в приподнятом настроении и радостно позировала фотографам на красной дорожке.

Звезда культового ситкома "Теория большого взрыва" - Кейли Куоко - посетила премьеру фильма "Ролевые игры", которая состоялась в Калифорнии. В этом фильме от Amazon Кейли сыграла главную роль.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Для красной дорожки актриса надела наряд голубого цвета - полосатое платье от бренда Carolina Herrera, которое было представлено в круизной коллекции 2024. Лук состоял из рубашки с длинными рукавами на пуговицах, а также длинной юбки с разрезом спереди.

Юбку также украшала драпировка на бедрах и большой цветок. Образ Кейли дополнила золотыми украшениями от Pomellato, туфлями на каблуках, макияжем и прической-хвостом.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

В фильме Кейли играет женщину по имени Эмма, которая ведет двойную жизнь. У героини есть замечательный муж и двое детей, они живут в пригороде Нью-Джерси, но также она работает убийцей по найму.

Также напомним, что бренда Carolina Herrera является создателем свадебного наряда Кэролайн Кеннеди - дочери застреленного президента США Джона Кеннеди.

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