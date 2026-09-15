Шишка разрослась до размера iPhone: женщина едва не умерла после бритья зоны бикини

Бритье зоны бикини привело к сепсису: что случилось с женщиной / © Credits

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В Великобритании обычное бритье зоны бикини обернулось для 28-летней Кристи Коллинз госпитализацией, операцией и сепсисом. Инфекция началась с небольшого образования на коже, но всего за несколько дней отек, по словам женщины, увеличился до размера iPhone 16 Pro Max.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Сначала жительница Борнмута в графстве Дорсет решила, что это обычный фурункул или вросший волос. Небольшую болезненную шишку на линии бикини она заметила после дня, проведённого в Лондоне в жаркую погоду.

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Кристи попыталась самостоятельно выдавить образование, о чем впоследствии пожалела. После этого отек начал быстро нарастать, а воспаленный участок распространился от линии бикини в сторону ягодиц. Кожа стала красной, горячей, а само уплотнение — очень твёрдым.

Через несколько дней ухудшилось и общее самочувствие женщины. Во время похода в паб у неё сильно закружилась голова, потемнело в глазах, пропали зрение и слух, после чего она потеряла сознание. На следующий день боль усилилась настолько, что Кристи было трудно передвигаться.

После звонка по номеру медицинской службы 111 ей посоветовали обратиться в отделение неотложной помощи. Однако было уже поздно, поэтому женщина решила дождаться следующего дня и проконсультировалась с семейным врачом онлайн. Ей назначили антибиотики, однако состояние продолжало ухудшаться — к концу дня она уже почти не могла встать.

В конце концов друг Кристи настоял, чтобы она поехала в больницу. Там врачи поставили диагноз «сепсис» и срочно отправили пациентку на операцию. В ходе операции, длившейся примерно час, хирурги удалили инфицированные ткани.

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По словам Кристи, врачи предупредили её, что дальнейшее промедление могло привести к летальному исходу. Если бы она обратилась за помощью ещё на день позже, ситуация могла бы стать опасной для жизни.

После операции британка пробыла в больнице пять дней. У неё осталась открытая рана глубиной около двух дюймов (примерно 5 см) и шириной около пяти дюймов (почти 13 см). Её не зашивали, чтобы ткани постепенно заживали изнутри.

В настоящее время Кристи продолжает принимать антибиотики и ежедневно посещает врача для перевязки раны. Из-за последствий операции она временно утратила самостоятельность и нуждается в помощи матери даже в повседневных делах.

После пережитого женщина призывает не игнорировать вросшие волосы, если появляются признаки инфекции. По её словам, раньше она регулярно брила зону бикини и не считала вросшие волосы серьёзной проблемой. Медсестра в больнице, как утверждает Кристи, рассказала ей, что медикам приходится сталкиваться с подобными случаями довольно часто.

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Напомним, что в Финляндии полиция приступила к расследованию смерти 27-летней инфлюенсерши после посещения клиники пластической хирургии. Девушка собиралась сделать липосакцию, но потеряла сознание ещё до операции.

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