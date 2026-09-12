Британка целый год принимала у себя гостью из Китая, а потом узнала, что та могла быть шпионкой / © www.freepik.com/free-photo

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Мелани Кейбл-Александер, которая превратила свой дом в Великобритании в отель типа «постель и завтрак», рассказала о самых необычных гостях за годы работы. Среди них была состоятельная китаянка, которая поселилась у неё почти на год, много фотографировала, в частности объекты инфраструктуры, а впоследствии знакомый хозяйки высказал предположение, что женщина могла быть шпионкой.

О своём необычном опыте Кейбл-Александр рассказала в своей колонке для Daily Mail, вспоминая, как работа хозяйкой гостевого дома изменила её жизнь.

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Ранее британка работала редактором рубрики о путешествиях в журнале Country Life и писала о пятизвездочных отелях. После переезда в городок Касл-Кери она начала сдавать комнаты, чтобы оплачивать счета, а впоследствии вместе с мужем Мартином открыла полноценный гостевой дом.

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Одной из самых необычных постоялиц стала китаянка, которая приехала незадолго до пандемии COVID-19. По словам хозяйки, женщина не говорила по-английски, была состоятельной, носила дорогую одежду и якобы искала международную школу для своей маленькой дочери. Сначала она платила 100 фунтов стерлингов за ночь, однако из-за пандемии осталась примерно на год. Во время карантина хозяева брали с нее деньги только за питание и коммунальные расходы.

Гостья много путешествовала по окрестностям и постоянно фотографировала. Кейбл-Александр утверждает, что в её объектив попадали не только туристические места, дома и соборы, но и военно-морская авиабаза, железнодорожная станция и штаб-квартира окружной полиции.

Впоследствии отношения между женщиной и хозяевами ухудшились, и после ссоры она уехала. Позже супруги рассказали о её поведении знакомому, который, по словам британки, имел связи со службами безопасности. Тот предположил, что их гостья «почти наверняка» могла быть китайской шпионкой.

За годы работы британцам пришлось столкнуться и с другими курьезами. Одна семья из 11 человек приехала, забронировав всего одну комнату, а четверо молодых женщин отказывались платить за два забронированных номера, поскольку решили спать вместе в одной кровати. Другая пара требовала скидку в 50%, угрожая оставить отрицательный отзыв.

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Среди гостей бывали и известные люди. Однажды в доме остановилась женщина, лицо которой показалось хозяйке очень знакомым. Только перед отъездом Кейбл-Александр спросила её, не говорил ли кто-нибудь, что она похожа на знаменитую британскую модель Твигги.

Оказалось, что супермодель зарегистрировалась под фамилией после замужества, поэтому хозяйка её не узнала. Более того, из-за нехватки свободных комнат Кейбл-Александр отдала Твигги свою спальню, а сама вместе с мужем в ту ночь спала на полу в гостиной.

Напомним, что в Финляндии полиция приступила к расследованию смерти 27-летней инфлюенсерши после посещения клиники пластической хирургии. Девушка собиралась сделать липосакцию, но потеряла сознание ещё до операции.

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