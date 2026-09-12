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Оля Полякова впервые показала, какой была ее свадьба 22 года назад и оригинальный образ без фаты
Певица выходила замуж без привычного белого платья и фаты. По случаю годовщины свадьбы она показала невиданные фото.
Украинская певица Оля Полякова вместе с мужем Вадимом Буряковским отметила годовщину брака.
В день бронзовой свадьбы артистка в Instagram впервые показала невиданные фото со своей свадьбы с Вадимом. Судя по кадрам, для особого дня Оля выбрала нежное полупрозрачное платье нюдового оттенка с глубоким декольте и камнями, а вместо фаты украсила свою прическу живыми цветами. Ее образ дополняли изысканные украшения.
В то же время Полякова посвятила щемящий пост своим крепким отношениям с бизнесменом и раскрыла тайну их крепкого союза, который начался 22 года назад. Кроме того, искренне высказалась о лучших чертах мужа Вадима.
«Вадик — невероятно надежный человек. Любая тревожная девочка знает, насколько важно иметь рядом человека, который не спрыгнет в любой момент, не оттолкнет, не оставит, не пойдет в мороз, не накажет игнором и не решит отдохнуть от тебя, а будет присутствовать всегда. Даже когда с тобой, мягко говоря, нелегко», — написала звезда.
Через год после свадьбы у супругов появилась дочь Маша. Оля вспомнила, как выглядела она с мужем после рождения первенцы. Архивному фото около 21 года.
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