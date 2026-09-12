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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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1 мин

Оля Полякова впервые показала, какой была ее свадьба 22 года назад и оригинальный образ без фаты

Певица выходила замуж без привычного белого платья и фаты. По случаю годовщины свадьбы она показала невиданные фото.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова вместе с мужем Вадимом Буряковским отметила годовщину брака.

В день бронзовой свадьбы артистка в Instagram впервые показала невиданные фото со своей свадьбы с Вадимом. Судя по кадрам, для особого дня Оля выбрала нежное полупрозрачное платье нюдового оттенка с глубоким декольте и камнями, а вместо фаты украсила свою прическу живыми цветами. Ее образ дополняли изысканные украшения.

Свадьба Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Свадьба Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Свадьба Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Свадьба Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

В то же время Полякова посвятила щемящий пост своим крепким отношениям с бизнесменом и раскрыла тайну их крепкого союза, который начался 22 года назад. Кроме того, искренне высказалась о лучших чертах мужа Вадима.

«Вадик — невероятно надежный человек. Любая тревожная девочка знает, насколько важно иметь рядом человека, который не спрыгнет в любой момент, не оттолкнет, не оставит, не пойдет в мороз, не накажет игнором и не решит отдохнуть от тебя, а будет присутствовать всегда. Даже когда с тобой, мягко говоря, нелегко», — написала звезда.

Свадьба Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Свадьба Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Через год после свадьбы у супругов появилась дочь Маша. Оля вспомнила, как выглядела она с мужем после рождения первенцы. Архивному фото около 21 года.

Оля Полякова и Вадим Буряковский / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Вадим Буряковский / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно кулинар Евгений Клопотенко с женой Екатериной раскрыли секреты личной жизни и заинтриговали пополнением в семье.

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