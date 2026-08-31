Не только Ступка, Матвиенко и Полякова: кто из украинских звездных потомков стал артистом

Дмитрий и Филипп Коляденко, Тоня и Нина Матвиенко, Наталья Сумская и Вячеслав Хостикоев

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Для кого-то знаменитая фамилия становится пропуском в мир шоу-бизнеса, а для кого-то — наоборот, дополнительным бременем. Вырасти в семье известного артиста — значит с детства знать, что такое сцена, репетиции, гастроли, съёмочные площадки и внимание публики. Неудивительно, что многие дети украинских знаменитостей в конечном итоге сами выбирают творческие профессии.

Впрочем, продолжить семейное дело — это совсем не то же самое, что просто воспользоваться известной фамилией. Кто-то годами доказывает, что способен существовать вне тени родителей, кто-то ищет свой собственный музыкальный язык, а кто-то, попробовав себя на сцене, в конце концов решает сменить профессиональное направление.

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Редакция сайта ТСН.ua вспоминает украинских артистов, для которых шоу-бизнес стал семейным делом, и рассказывает, как сложились карьеры их детей.

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Тоня Матвиенко: дочь легендарной Нины Матвиенко, которая нашла свой собственный голос

Нина и Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Одним из самых известных примеров музыкальной преемственности в Украине является Тоня Матвиенко. Она — дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко и художника Петра Гончара.

Тоня фактически выросла в творческой среде, поэтому музыка с детства была для неё естественной частью жизни. Ещё в юном возрасте она пела песни мамы, а впоследствии сама вышла на профессиональную сцену. В 2006 году Матвиенко стала солисткой Национального ансамбля «Київська камерата», а с 2010 года активно занимается концертной деятельностью. Она также участвовала в шоу «Голос країни», где заняла второе место.

Нина и Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

В то же время путь Тони не был просто механическим продолжением карьеры матери. Она постепенно формировала собственную манеру исполнения, записывала сольные композиции и выступала уже как самостоятельная артистка.

Ее история особенно показательна: когда твою маму называют одним из самых узнаваемых голосов Украины, завоевать собственное имя в музыке непросто. Но Тоне это удалось — сегодня её воспринимают не только как дочь Нины Матвиенко, но и как самостоятельную артистку.

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Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Маша Полякова: дочь Оли Поляковой, которая тоже выбрала музыку

Оля и Маша Поляковы / © instagram.com/polyakovamusic

Еще один, гораздо более молодой пример — Маша Полякова. Старшая дочь Оли Поляковой с детства находилась в центре внимания благодаря популярности матери, а впоследствии сама увлеклась музыкой.

Маша сочиняет собственную музыку и выступает, постепенно формируя творческую идентичность, отличную от маминой. Её путь интересен ещё и тем, что она уже принадлежит к новому поколению украинских артистов, для которых соцсети являются не менее важной площадкой, чем телевидение или традиционная сцена.

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Парадокс заключается в том, что дочь одной из самых ярких украинских поп-звезд с самого начала автоматически привлекает к себе огромное внимание, но вместе с тем — и постоянные сравнения с мамой.

Поэтому Маше приходилось делать то, с чем в свое время сталкивались и другие дети знаменитостей: доказывать, что за известной фамилией скрываются собственный талант, характер и творческий голос.

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Оля и Маша Поляковы / © instagram.com/polyakovamusic

Филипп Коляденко: сын знаменитых родителей, который захотел создать свою собственную музыкальную историю

Филипп Коляденко / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Филипп Коляденко родился в творческой семье. Его родители — хореограф и продюсер Елена Коляденко и шоумен Дмитрий Коляденко.

С детства Филипп буквально жил в мире украинского шоу-бизнеса: гастроли, сцена, танцы и знакомства с артистами были привычной частью его жизни. Сам он вспоминал, что родители привили ему любовь к музыке, танцам и творчеству.

Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Филипп стал музыкантом, композитором и саунд-продюсером. Вместе с Дмитрием Каднаем он основал группу KADNAY, которая стала заметным украинским инди-поп-проектом и дважды участвовала в национальном отборе на «Евровидение».

Но со временем Филипп захотел большей творческой самостоятельности. Он запустил собственный проект Phil It, объяснив, что чувствовал некую нереализованность в KADNAY. По словам музыканта, его мама поддержала решение сына создать что-то своё.

Семья Коляденко

Мария Яремчук: дочь легенды, которая вышла на большую сцену самостоятельно

Мария и Назарий Яремчуки

Мария Яремчук родилась в семье легендарного украинского певца Назария Яремчука. Её отец ушёл из жизни, когда девочка была ещё маленькой, однако его имя навсегда осталось одним из самых известных в истории украинской эстрады.

Мария тоже стала певицей. Она участвовала в шоу «Голос страны», выступала на конкурсе «Новая волна», а в 2014 году представляла Украину на «Евровидении», где заняла шестое место в финале.

Мария Яремчук, «Евровидение-2023» / © Getty Images

Для неё знаменитый отец был одновременно огромным наследием и очень высокой планкой. Ведь Назарий Яремчук — это не просто известная фамилия, а одна из ключевых фигур украинской музыкальной культуры.

Мария не пыталась буквально повторить его карьеру. Её музыкальный стиль был более современным, а образ — самостоятельным. В то же время связь с отцом оставалась важной частью её творческой истории.

Мария и Назарий Яремчуки / © Архів

Александр Павлик: сын Виктора Павлика, который тоже стал певцом

Александр Павлик / © instagram.com/alex_pavlik15

Старший сын Виктора Павлика Александр также выбрал музыку. Он родился в 1984 году и с самого детства занимался творчеством: учился в музыкальной школе, осваивал саксофон, ударные и гитару. Впоследствии поступил в Киевский университет культуры и искусств, где изучал вокал.

В 2010 году Александр стал участником шоу «Х-Фактор» и дошёл до финала, заняв седьмое место.

Виктор Павлик с сыном Александром / © instagram.com/viktorpavlik

То есть его карьера не ограничивалась статусом «сына Виктора Павлика». Он сам выходил на сцену, участвовал в телевизионных музыкальных проектах и продолжал заниматься творчеством.

Впоследствии Александр вместе с семьёй оказался в США, где также продолжил работать в музыкальной сфере.

Остап и Дмитрий Ступки: актерская династия в трех поколениях

Богдан Ступка с сыном Остапом / © instagram.com/ostap.stupka

Если говорить об украинских актерских династиях, то трудно обойти стороной семью Ступок.

Богдан Ступка стал одним из самых выдающихся украинских актеров театра и кино. Его сын Остап также выбрал профессию актера. А впоследствии на сцену и в кино пришел и внук Богдана — Дмитрий Ступка.

Остап и Дмитрий Ступка

Остап Ступка родился в семье актёров и с детства проводил время за кулисами театров, где работали его родители. После окончания учебы он стал актёром Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, работал в кино, на телевидении и в дубляже.

Остап Ступка / © Сегодня

Его сын Дмитрий тоже стал актёром. Первое профессиональное выступление на театральной сцене состоялось в 2009 году в спектакле «Свадьба».

Таким образом, фамилия Ступка уже несколько десятилетий звучит в контексте украинского театра и кино.

Дмитрий Ступка / © instagram.com/stupka777

Это тот случай, когда речь идет о полноценной творческой династии — от Богдана до Остапа и Дмитрия.

Вячеслав Хостикоев: сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

Еще одна известная театральная семья — Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев. Их сын Вячеслав также стал актёром.

Он с детства находился в театральной среде, но подчеркивает, что в конечном итоге выбрал профессию сам. В 2026 году в интервью актёр рассказывал о работе в театре Франко, о дубляже и о своём отношении к профессии.

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев

Когда твои родители — известные актёры, театр может казаться естественным продолжением детства. Однако одного только происхождения недостаточно, чтобы остаться в профессии.

Вячеслав работает на театральной сцене, занимается дубляжом и постепенно строит свою карьеру.

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

Анна Борисюк: получила диплом актрисы, но решила сменить направление

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Не все дети знаменитостей, получающие творческое образование, в конечном итоге остаются в шоу-бизнесе.

Анна Борисюк — дочь актёров Ольги Сумской и Виталия Борисюка. Она тоже получила актёрское образование и некоторое время рассматривала профессию родителей как свой путь.

Однако в 2025 году стало известно, что Анна решила оставить актёрскую карьеру и попробовать свои силы в бизнесе. Она основала собственный бренд спортивной одежды.

Анна Борисюк / © instagram.com/gandzyazen

Даже если двери в шоу-бизнес для неё открыты с детства, человек может сознательно выбрать другую сферу деятельности. Анна фактически пошла по противоположному пути — вместо того, чтобы строить актерскую карьеру на известной фамилии, решила создать собственное дело.

Назар Заднепровский: актёр в четвёртом поколении

Назар Заднепровский, Зоя Сивач и Лесь Заднепровский / © Инстаграм

Назар Заднепровский — ещё один представитель великой украинской театральной династии. Его родители — актёры Лесь Заднепровский и Зоя Сивач, а сам Назар стал известен благодаря работе в театре, кино, сериалах и дубляже. Он имеет звание народного артиста Украины.

Особенно интересно, что сам Назар в свое время не планировал становиться актёром.

В 2026 году он рассказал, что после школы хотел поступить на специальность, связанную с питанием, ведь он хорошо готовил. Однако семья настаивала на театральном будущем. Отец даже поставил перед сыном жёсткое условие поступать в театральный институт.

Назар Заднепровский

В результате Назар продолжил семейную традицию.

Сегодня его карьера — это уже далеко не просто «сын известных актёров». Он обладает собственной узнаваемостью, сыграл десятки ролей в кино и сериалах и стал самостоятельной фигурой украинского театра и телевидения. В частности, в 2026 году он продолжает сниматься в популярных украинских проектах.

Назар Заднепровский

Напомним, недавно редакция ТСН.ua рассказала о том, какой была Джамала до своей грандиозной победы, как она едва не выбрала карьеру оперной певицы и как личная история её семьи изменила украинскую музыку.

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