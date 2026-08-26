Пластические операции, эпатажные образы и громкие романы: путь Ирины Билык, которая уже почти 40 лет на сцене

Ирина Билык

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Заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык появилась на сцене еще в конце 1980-х и с тех пор успела пережить, кажется, несколько разных музыкальных эпох. Она была рыжей бунтаркой 90-х, блондинкой с глянцевых обложек нулевых, героиней громких романов и светских скандалов, артисткой, которая не боялась экспериментировать со внешностью, а впоследствии — звездой, прошедшей сложный путь возвращения к украинскому языку.

За почти четыре десятилетия на сцене Билык успела создать вокруг себя целую мифологию. Её называли украинской Мадонной, обсуждали каждый новый образ и пластическую операцию, следили за её личной жизнью, а её песни становились саундтреками к чужим историям любви.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был путь Ирины Билык — от юной артистки до одной из самых ярких поп-звезд страны. Рассказываем, как менялись её стиль и внешность, какие эпатажные образы и пластические операции обсуждали поклонники, кто из мужчин оставил след в её личной жизни, а также как после начала полномасштабной войны певица переосмыслила своё творчество и чем занимается сейчас.

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От музыкальной студии до «Червона рута»

Ирина Билык с семьёй / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве в семье инженеров. Её родители не имели отношения к сцене, однако сама Ирина, похоже, довольно рано поняла, что хочет связать свою жизнь именно с музыкой.

Ирина Билык с родителями / © Держприкордонслужба

Петь она начала ещё в детстве. Занималась танцами, классическим балетом, посещала театральную студию, играла на фортепиано, а в десять лет написала свою первую песню. Еще школьницей Билык выступала в детском ансамбле «Сонечко», гастролировала, участвовала в телевизионных и радиопередачах.

Ирина Билык / © Держприкордонслужба

Впрочем, путь к большой сцене не был мгновенным. После окончания музыкальной школы будущая звезда даже преподавала музыку детям, а впоследствии поступила в Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера на отделение эстрадного вокала.

В 1989 году Билык выступила на фестивале «Червона рута». Именно этот момент можно считать одной из отправных точек её профессиональной карьеры. В следующем году на фестивале «Весняні надії» в Виннице она познакомилась с Юрием Никитиным — человеком, который на долгие годы станет не только её возлюбленным, но и продюсером.

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Ирина Билык / © скриншот с видео

Ирина Билык / © скриншот с видео

Вместе с Георгием Учайкиным и Жаном Болотовым они создали группу «Цей дощ надовго». Параллельно Билык начала строить сольную карьеру.

В 1990 году вышел её дебютный альбом «Кувала зозуля». Спустя несколько лет артистка представила альбом «Я розкажу», а настоящий прорыв произошёл в середине 90-х.

Ирина Билык и группа «Этот дождь надолго», 1992 год / © скриншот с видео

Ирина Билык и группа «Этот дождь надолго», 1991 год / © скриншот с видео

Ирина Билык и группа «Этот дождь надолго», 1991 год / © скриншот с видео

Ирина Билык и группа «Этот дождь надолго», 1992 год / © скриншот с видео

В 1995 году вышел альбом «Нова». Одноимённый концертный тур завершился грандиозным шоу во Дворце «Україна», которое собрало аншлаг. Для украинской поп-сцены того времени это было больше, чем просто успешный концерт. Билык продемонстрировала, что украинская артистка может быть не только исполнительницей песен, но и полноценной поп-звездой с собственным масштабным шоу.

Ирина Билык, 1995 год / © скриншот с видео

Ирина Билык, 1995 год / © скриншот с видео

В 1996 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

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А уже в следующем году она отправилась во всеукраинское турне «Так просто», которое охватило 25 крупных городов. В Дворце «Україна» тогда состоялось сразу два концерта.

Ирина Билык, 1997 год / © Архів

Ирина Билык, 1997 год / © Архів

Это было время, когда Ирина Билык окончательно стала одной из главных звезд украинской эстрады.

Рыжая, блондинка, афрокудри: как Билык создала свой собственный образ

Сегодня пластические операции Ирины Билык — одна из самых обсуждаемых тем, связанных с её внешностью. Но задолго до хирургических изменений артистка научилась работать со своим образом и без скальпеля.

В 90-е она была настоящим воплощением той эпохи. Короткие рыжие волосы, яркий макияж, мини-платья, обнаженные плечи, корсеты, чокеры — Билык не пыталась остаться незамеченной. Наоборот, её сценические образы были такими же яркими, как и сама музыка.

Ирина Билык / © Архів

В 1997 году певица особенно запомнилась своими огненно-рыжими волосами и откровенными мини-платьями. Позже она экспериментировала с белокурыми волосами, каштановыми оттенками, афрокудрями, короткими стрижками и различными париками. В разные периоды её образы менялись вместе с модой — от характерной эстетики 90-х до smoky eyes, «мокрых» укладок и рельефных локонов нулевых.

Ирина Билык / © Архів

Ирина Билык / © Архів

Ирина Билык / © Архів

При этом Билык была не просто человеком, который следовал за трендами. Она сама становилась частью тренда.

Её сценический образ постоянно менялся, но одно оставалось неизменным — желание удивлять. Именно эта черта на протяжении многих лет обеспечивала ей статус одной из самых ярких женщин украинского шоу-бизнеса.

Позже артистка признавалась, что из-за постоянных экспериментов с прическами ей даже приходилось носить парики. А в конце концов она надолго остановилась на образе блондинки, который и стал её самым узнаваемым образом.

Ирина Билык / © УНІАН

Ирина Билык / © УНІАН

Ирина Билык / © УНІАН

Ирина Билык / © УНІАН

Ирина Билык / © УНІАН

Ирина Билык / © УНІАН

Ирина Билык / © УНІАН

Ее стиль менялся вместе с ней. От провокационных образов 90-х Билык постепенно перешла к более гламурной, женственной и изысканной эстетике. В то же время даже в зрелом возрасте она не отказалась от ярких нарядов, необычных причесок и смелых экспериментов.

«Грустные глаза» и пластические операции

Отдельная глава в истории Билик — её отношение к собственной внешности.

Певица никогда особо не скрывала, что обращалась к пластическим хирургам. По её словам, главной причиной для операции стало недовольство формой глаз.

Ирина Билык / © Архів

Билык рассказывала, что с детства у неё были слегка нависшие веки и «грустный» взгляд. Однажды на концерте на это обратил внимание тогдашний президент Леонид Кучма. Его вопрос о том, почему у артистки такие грустные глаза, по словам Билык, стал для неё своеобразной последней каплей.

Позже она рассказывала, что после рождения первого сына стала гораздо серьезнее задумываться об изменении внешности. Ей не нравилась форма носа, а впоследствии артистка скорректировала и другие черты лица.

В разные годы СМИ писали о блефаропластике, ринопластике, подтяжке лица, коррекции губ и косметологических процедурах. Сама Билык не отрицала, что пользуется возможностями современной косметологии.

Ирина Билык / © Архів

И в этом заключается ещё одна характерная черта Билик: она не пыталась создать вокруг себя образ женщины, которая «просыпается такой». Напротив, артистка открыто говорила об изменениях, которые вносила в свою внешность.

Её история с пластической хирургией одновременно показывает и другую сторону жизни женщины в шоу-бизнесе — постоянное давление из-за внешности. Билик сама вспоминала, насколько болезненно она воспринимала комментарии о своих чертах лица.

От «Ты мой» до польского эксперимента

Во второй половине 90-х карьера Билик продолжала стремительно развиваться.

Песни «Ти мій», «А я пливу», «Одинокая» стали настоящими хитами, а альбом «Фарби» закрепил за ней статус главной поп-звезды страны.

Однако Билык довольно рано начала смотреть за пределы украинского рынка.

В начале 2000-х она попыталась завоевать Польшу. В 2002 году артистка выпустила польскоязычный альбом «Biłyk», в который вошли 12 композиций. Одной из самых известных стала песня «Droga», клип на которую сняли с участием польского актёра Цезария Пазуры.

Ирина Билык / © Архів

Ирина Билык

Интересно, что для части украинской аудитории этот период в творчестве Билик сегодня фактически стал открытием. В 2026 году пользователи социальных сетей вновь начали активно обсуждать её польскоязычный репертуар, удивляясь тому, что артистка в своё время пыталась строить карьеру ещё и на польском рынке.

Ирина Билык

В то же время этот эксперимент не стал крупным международным прорывом. Тем не менее, Билык получила польскую награду «Pochesny Yach» в номинации «Открытие года» на фестивале Yach Film.

И сегодня этот эпизод выглядит особенно интересным: ещё до того, как украинские артисты массово начали строить международную карьеру, Билык уже пыталась адаптировать свою музыку для зарубежной аудитории.

Ирина Билык

Русскоязычный период и противоречивые страницы карьеры

2004 год стал одним из самых неоднозначных в творческой биографии Билик.

Именно тогда она начала активно записывать песни на русском языке. Первой стала композиция «Снег», а впоследствии вышел альбом «Любовь. Яд». Альбом имел коммерческий успех и получил платиновый статус.

Ирина Билык

Для самой украинской сцены это было время, когда русскоязычная музыка фактически доминировала в шоу-бизнесе. Украинским артистам, которые хотели выйти на более широкую постсоветскую аудиторию, часто приходилось переходить на русский язык.

Именно так объяснял решение Билик поэт Константин Гнатенко. По его словам, в то время для украинского артиста русский язык зачастую был едва ли не единственным способом пробиться на более широкий музыкальный рынок.

Ирина Билык

При этом Билык по-прежнему оставалась одной из самых известных украинских артисток. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Но наряду с музыкальной карьерой вокруг неё разгорались и политические споры.

В 2004 году Билык выступала в турне в поддержку Виктора Януковича. Спустя несколько лет её позиция изменилась: в 2009 году артистка поддерживала Юлию Тимошенко.

Ирина Билык и Юлия Тимошенко / © Архів

А в 2015 году она посетила оккупированный Крым, после чего оказалась в базе «Миротворца». Её выступления и контакты с российским шоу-бизнесом также неоднократно вызывали критику.

Ирина Билык в оккупированном Крыму / © Архів

Это была одна из тех страниц, которые впоследствии будут особенно резко контрастировать с её поведением после начала полномасштабной войны.

Ирина Билык и её громкие романы

Впрочем, если о карьере Билик спорили, то её личной жизнью интересовались практически все.

Ее романтическая история напоминает отдельный сериал украинского шоу-бизнеса. Продюсер, модель, хореограф, танцор, официальный супруг — отношения Билык постоянно оказывались в центре внимания.

Первой большой любовью артистки стал Юрий Никитин. Они прожили вместе около восьми лет. Их отношения были одновременно личными и профессиональными: Никитин был продюсером Билык и сыграл огромную роль в становлении её карьеры.

Ирина Билык и Юрий Никитин / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык и Юрий Никитин

Однако официального брака так и не состоялось. Билык хотела детей, тогда как Никитин, по данным СМИ, больше сосредоточивался на работе.

Ирина Билык и Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

После разрыва с Никитиным в жизни певицы появился модель Андрей Оверчук.

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Пара даже поженилась, а в 1999 году у них родился сын Глеб. Однако семейная жизнь не сложилась. Через два года после рождения ребенка они расстались.

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Позже Билык рассказывала, что причиной стала измена. При этом она подчеркивала, что старается поддерживать нормальные отношения между отцом и сыном.

Андрей Оверчук

Но самым громким, пожалуй, стал роман Ирины Билык с Дмитрием Коляденко.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Их отношения начались в 2003 году и быстро стали одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Это были настоящие эмоциональные качели: ссоры, примирения, ревность, признания в любви и публичные исповеди.

Сама Билык рассказывала, что в этих отношениях случались очень серьёзные конфликты. По её словам, Коляденко мог хватать её за волосы и портить картины, а из-за ревности в эту ситуацию даже привлекали полицию.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © gazeta.ua

После разрыва в 2006 году история приняла ещё один скандальный поворот: Коляденко продал изданию откровенные фотографии своей бывшей возлюбленной. Несмотря на это, они впоследствии помирились. В последние годы Билык уже неоднократно говорила, что они практически не общаются.

«Если бы в моей жизни не случились эти драмы, мне бы никогда не удалось написать столько песен», — говорила в свое время артистка о личных переживаниях.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Роман с Дикусаром, который младше её на 15 лет

В 2007 году Билык стала участницей второго сезона шоу «Танцы со звездами». Её партнёром был хореограф Дмитрий Дикусар, который был моложе певицы на 15 лет.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Химия на экране довольно быстро вышла за пределы танцпола.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

В том же году пара поженилась в Рио-де-Жанейро. При этом в Украине этот брак юридически не был зарегистрирован.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / © Блик

Их отношения длились несколько лет. В 2010 году Билик сообщила о расставании.

Но на этом её история любви не закончилась.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / © Таблоїд

Единственный официальный муж и второй сын

В 2015 году Ирина Билык во второй раз стала мамой. У неё и фотографа и художника Аслана Ахмадова родился сын Табриз, которого супругам помогла выносить суррогатная мать.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / © instagram.com/bilyk_iryna

Ахмадов стал единственным официальным мужем артистки.

Однако и этот брак не выдержал испытания временем. В 2021 году Билык и Ахмадов развелись.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / © facebook.com/bilyk.iryna

Сначала певица объясняла кризис большим расстоянием между ними: она жила в Украине, а муж — в России. Позже она сформулировала причину более философски, сказав, что с годами люди меняются и уже не всегда могут сохранить то самое первое чувство.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / © Светская жизнь

От скандалов — к поддержке Украины

24 февраля 2022 года стало моментом, который изменил как творчество Билык, так и её публичную позицию.

Она осудила российское вторжение. Артистка рассказывала, что в её доме под Киевом почти месяц проживали российские военные.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

После этого Билык фактически начала новый этап своей карьеры.

Она вернулась к украинскому языку и приступила к переосмыслению своих старых хитов. Русскоязычные песни «Снег», «Мы будем вместе», «Девочка», «Нас нет» получили украинские версии. Так старые песни стали звучать для слушателей уже в другом контексте.

Артистка также начала активно давать благотворительные концерты за рубежом, поддерживая Украину.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

В её репертуаре появились и новые песни на украинском языке, а в 2024 году Билык представила свою версию народной песни «Цвіте терен».

Еще одно важное событие произошло в 2025 году: Юрий Никитин передал Билик права на ее музыкальный каталог. Таким образом, песни, которые сопровождали её карьеру на протяжении десятилетий, наконец-то юридически перешли в собственность самой артистки. Билык назвала это одним из самых ценных подарков в свой юбилей.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Билык и поддержка ЛГБТ

Несмотря на противоречивые политические эпизоды прошлого, в творческой биографии Билик есть и другая важная история — её поддержка ЛГБТ-сообщества.

Ирина Билык / © Архів

В 2018 году, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, артистка представила клип на песню «Не ховай очей». В видео снялись люди, открыто говорившие о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Сам проект создавался при участии режиссёра Юрия Движона и как публичная поддержка равенства и толерантности.

Ирина Билык / © Архів

Для украинского шоу-бизнеса того времени это был довольно смелый шаг.

Билык сказала, что надеется, что песня поможет людям не бояться быть собой и открыто говорить о своей идентичности.

Ирина Билык / © Архів

Именно поэтому артистку на протяжении многих лет воспринимали как гей-икону украинской поп-сцены. И это тоже часть её феномена. Билык всегда тяготела к аудитории, которая видела в ней не просто певицу, а женщину, которая позволяет себе быть какой угодно.

Напомним, недавно звезды шоу-бизнеса поздравили граждан с Днём Независимости Украины. Ротару, Мазур, Джамала и другие делились тем, что для них значит свобода, и желали самого главного — свободного и мирного неба над Украиной.

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