Магнитная буря 31 августа: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 31 августа, содержатся слабые геомагнитные условия. Магнитная буря опустится в К-индекс 2 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, геомагнитная активность вернулась к спокойным уровням — после нескольких дней мощного возмущения. Его спровоцировали два выброса корональной массы (CME), которые произошли несколько дней назад.

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Магнитная буря 31 августа. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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