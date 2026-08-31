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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 31 августа: чего ждать от активности Солнца

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 31 августа, содержатся слабые геомагнитные условия. Магнитная буря опустится в К-индекс 2 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, геомагнитная активность вернулась к спокойным уровням — после нескольких дней мощного возмущения. Его спровоцировали два выброса корональной массы (CME), которые произошли несколько дней назад.

Магнитная буря 31 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 31 августа. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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