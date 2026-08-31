Малина / © pexels.com

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Осень — важный период для ухода за ягодными кустами. После завершения плодоношения растения следует обрезать, ведь правильное удаление старых и слабых побегов помогает омолодить куст, снизить риск болезней и заложить основу для хорошего урожая в следующем году.

Какие ягодные кусты нужно обрезать осенью, читайте в материале читайте на ТСН.ua.

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Малина

Малину обрезают осенью после завершения плодоношения, когда листья уже начинают опадать. у летней малины удаляют все побеги, которые в этом году дали урожай — они больше не будут плодоносить. Также вырезают слабые, поврежденные и больные стебли.

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Оставлять следует молодые, здоровые побеги, которые дадут ягоды в следующем сезоне. Важно не оставлять слишком много стеблей, потому что загущенный малинник хуже проветривается. Именно это повышает риск грибковых заболеваний.

Осеннюю малину, которая плодоносит на побегах в этом году, можно обрезать иначе. Если хотите получить один обильный урожай в следующем году. Все побеги срезают почти у земли после завершения плодоношения.

Смородина

Черную смородину осенью обрезают достаточно активно. В первую очередь удаляют старые побеги, которые уже плохо плодоносят, а также сухие, больные и растущие внутрь куста. Молодые побеги оставляют, ведь именно на них будет формироваться будущий урожай. Следует сделать куст не густым, а хорошо освещенным и проветриваемым.

Красную и белую смородину не следует обрезать так же радикально, как черную. У них основная часть плодовых почек формируется на старших ветвях, поэтому удаляют преимущественно сухие, поврежденные и загущающие побеги.

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Крыжовник

После опадания листьев с куста крыжовник удаляют старые, слабые, сухие и больные ветви. Обязательно следует убрать побеги, которые лежат на земле или растут внутрь куста. Благодаря такому прореживанию солнечный свет лучше попадает в ягоды, а воздух свободнее циркулирует между ветвями. Это помогает снизить риск заболеваний и способствует формированию качественного урожая.

Не стоит оставлять крыжовник слишком загущенным: следующим летом собирать ягоды с такого куста будет сложнее, а внутри него создаются благоприятные условия для болезней.

Йошта

Йошта — гибрид черной смородины и крыжовника — также хорошо реагирует на регулярное прореживание. Осенью после завершения вегетации можно удалить старые, поврежденные и слабые побеги, а также ветви, произрастающие внутрь куста.

Сильные молодые побеги покидают. Основная задача — не допустить чрезмерного загущения и сохранить правильную форму куста.

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Красная смородина

После завершения плодоношения и опадания листьев кусты смородины следует проредить. В первую очередь удаляют сухие, больные, поврежденные и побеги, растущие внутрь куста. Старые ветки тоже постепенно вырезают, но не так активно, как у черной смородины.

Смородины лучше всего плодоносят на многолетних ветвях и коротких плодовых образованиях. Чрезмерная обрезка может лишить куст значительной части будущего урожая. Главная задача осенью — осветить и омолодить куст, не вырезая все старые ветки подряд.

Ежевика

Ежевику следует обрезать осенью после завершения плодоношения и опадения листьев. Прежде всего вырезают старые двухлетние побеги, на которых были ягоды, а также сухие, слабые, поврежденные или больные ветви. Их лучше срезать как можно ближе к земле, не оставляя больших пней.

Молодые однолетние побеги, которые дадут урожай в следующем сезоне, покидают. Если их слишком много, куст прореживают, оставляя несколько сильнейших и хорошо развитых стеблей. Слишком длинные побеги можно укоротить, чтобы ими было легче управлять и укрывать ежевику на зиму.

Почему не стоит пропускать осеннюю обрезку

Правильно проведенная обрезка помогает ягодным кустам лучше подготовиться к зиме и способствует активному росту весной. Кроме того, удаление старых и больных ветвей позволяет омолодить растение, улучшить освещение и проветривание кроны.

Но есть важное правило: не нужно обрезать все ягодные кусты все равно. Прежде всего следует учитывать вид растения и то, на каких побегах оно формирует урожай. Чрезмерная обрезка может не помочь, а наоборот — лишить вас части ягод в следующем году.

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