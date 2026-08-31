Фаршированный перец по-новому: три рецепта, которые захочется готовить снова и снова

Перец / © pixabay.com

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Фаршированный перец — одно из тех блюд, которое можно готовить по-разному, каждый раз получая новый вкус. Это отличный вариант для сытного обеда или ужина, ведь начинку можно легко менять, добавляя любимые овощи, крупы, мясо или творог.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта фаршированных перцев.

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Перец, фаршированный мясом и рисом

Ингредиенты:

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8–10 перцев

500 г мясного фарша

100 г риса

1 луковица

1 морковь

2 ст. л. томатной пасты

400 мл воды или бульона

2 ст. л. сметаны

2 ст. л. масла

соль и черный перец

Приготовление:

Рис промойте и отварите до полуготовности. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите и обжарьте на масле до мягкости. Смешайте фарш с рисом, половиной зажарки, солью и перцем. Перец промойте, срежьте верхушки и очистите от семян. Наполните его начинкой, но не слишком плотно. Для приготовления соуса смешайте томатную пасту, сметану, воду и оставшуюся зажарку. Выложите фаршированный перец в кастрюлю, залейте примерно до половины соусом и тушите под крышкой 40-50 мин на небольшом огне.

Фаршированный перец без мяса

Ингредиенты:

6–8 перцев

150 г риса

1 кабачок

1 морковь

1 луковица

2 помидора

100 г твердого сыра

2 ст. л. масла

соль и перец

Приготовление:

Рис отварите до полуготовности. Лук, морковь и кабачок нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанные помидоры и потушите еще несколько минут. Смешайте овощи с рисом, добавьте соль, перец и зелень. Перцы очистите от семян и наполните начинкой. Выложите их в форму, на дно налейте немного воды, накройте фольгой. Запекайте 30–35 мин в разогретой до 190°C духовке. Затем снимите фольгу, посыпьте перцы тертым сыром и сверните в духовку еще на 10 мин.

Перец, фаршированный курицей, грибами и сыром

Ингредиенты:

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6-8 перцев

400 г куриного филе

200 г шампиньонов

1 луковица

150 г твердого сыра

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. масла

соль и черный перец

Приготовление:

Куриное филе и грибы нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте грибы и курицу, соль и перец. Готовьте несколько минут практически до готовности. Начинку слегка охладите и смешайте со сметаной и половиной тертого сыра. Перцы разрежьте вдоль пополам и очистите от семян. Наполните половинки начинкой, выложите в форму и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25–30 мин в разогретой до 190°C духовке, пока сыр не станет золотистым.

Напомним, мы делились рецептами перца на зиму — эта закрутка станет любимой.

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