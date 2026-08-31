Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ничего разрушать и ломать

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Энергию, которую подарят нам звезды, необходимо направить на созидание — разрушение может нарушить мировой баланс добра и зла и будет наказуемым.

Сегодня, 31 августа, избегать деструктива необходимо предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно что-либо разрушать и ломать.

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Телец

Тельцам, которые в приступе ярости могут перебить кучу посуды, сегодня не рекомендуется сохранять спокойствие. Даже одна разбитая чашка может нарушить взаимопонимание — а следом и отношения — с близким человеком, так что стоит воздержаться от такого проявления эмоций.

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Дева

Девы очень бережно относятся к собственному имуществу, тем неожиданное они поведут себя сегодня: чувство внутреннего дискомфорта будет толкать их на необъяснимые поступки, но желание что-нибудь сломать или разбить душевного успокоения такие действия им не принесу.

Козерог

Козероги выходят из себя редко, но, такое их состояние впечатляет окружающих. Сегодня в состоянии бессильной ярости, направленной против кого-то из окружающих, они могут испортить что-то очень нужное –отрезвление наступит очень быстро, но восстановить вещь уже не удастся.

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