- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Соня с семьей посетила траурную службу за королем Харальдом V
Королевская семья Норвегии посетила траурную службу в церкви в Аскере в связи со смертью короля Харальда V.
Новоиспеченный король Хокон VIII вместе с семьей – матерью королевой Соней, принцессой Ингрид Александрой, принцем Сверре Магнус были запечатлены, когда покидали церковь в Аскере после траурной службы в связи со смертью короля Норвегии Харальда V, который скончался в университетской больнице Осло 28 августа.
Королевский двор подтвердил, что королева Метте-Марит не будет присутствовать на церемониях в воскресенье, так как жена короля Хокона восстанавливается после пересадки легких, которую она перенесла в июне, и ограниченно участвует в официальных мероприятиях.
Однако считается, что она будет присутствовать и на других мероприятиях, связанных со смертью короля Харальда V.
Прощальная церемония, которая не является официальными государственными похоронами, прошла в различных местах по всей Норвегии.