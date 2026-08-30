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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Соня с семьей посетила траурную службу за королем Харальдом V

Королевская семья Норвегии посетила траурную службу в церкви в Аскере в связи со смертью короля Харальда V.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Соня, принц Сверре Магну, принцесса Ингрид Александра

Королева Соня, принц Сверре Магну, принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Новоиспеченный король Хокон VIII вместе с семьей – матерью королевой Соней, принцессой Ингрид Александрой, принцем Сверре Магнус были запечатлены, когда покидали церковь в Аскере после траурной службы в связи со смертью короля Норвегии Харальда V, который скончался в университетской больнице Осло 28 августа.

Король Харальд V / © Getty Images

Король Харальд V / © Getty Images

Королевский двор подтвердил, что королева Метте-Марит не будет присутствовать на церемониях в воскресенье, так как жена короля Хокона восстанавливается после пересадки легких, которую она перенесла в июне, и ограниченно участвует в официальных мероприятиях.

Королева Соня, принц Сверре Магну, принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Королева Соня, принц Сверре Магну, принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Однако считается, что она будет присутствовать и на других мероприятиях, связанных со смертью короля Харальда V.

Король Хокон V и его семья - дети Ингрид Александра и Сверре Магнус / © Getty Images

Король Хокон V и его семья - дети Ингрид Александра и Сверре Магнус / © Getty Images

Прощальная церемония, которая не является официальными государственными похоронами, прошла в различных местах по всей Норвегии.

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