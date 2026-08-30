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В Белгороде серия прилетов: дым виден возле ТЭЦ и телебашни
В Белгороде сообщают о нескольких прилетах. Российские ресурсы пишут о падении ракеты у телебашни и дыма в районе местной ТЭЦ.
В российском Белгороде сообщают о нескольких прилетах.
По данным российских СМИ и местных пабликов, одна из ракет упала в районе телебашни.
Также у сети появились кадры со столбом дыма после удара в районе Харьковской горы.
Отдельно российские ресурсы сообщают о дыме в районе Белгородской ТЭЦ.
Официальной информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.
Напомним, ранее в российском Санкт-Петербурге сдетонировала самодельная взрывчатка в кроссовере Geely. В результате взрыва погиб подполковник российской армии, а его жена попала в реанимацию.