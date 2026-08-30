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ТСН в социальных сетях

Взрыв (иллюстративное фото)

Взрыв (иллюстративное фото) / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин
Взрыв (иллюстративное фото)

В Белгороде серия прилетов: дым виден возле ТЭЦ и телебашни

В Белгороде сообщают о нескольких прилетах. Российские ресурсы пишут о падении ракеты у телебашни и дыма в районе местной ТЭЦ.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В российском Белгороде сообщают о нескольких прилетах.

По данным российских СМИ и местных пабликов, одна из ракет упала в районе телебашни.

Одна из ракет упала в районе телебашни.

Одна из ракет упала в районе телебашни.

Также у сети появились кадры со столбом дыма после удара в районе Харьковской горы.

Дым после удара по Белгородской ТЭЦ.

Дым после удара по Белгородской ТЭЦ.

Отдельно российские ресурсы сообщают о дыме в районе Белгородской ТЭЦ.

Официальной информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.

Напомним, ранее в российском Санкт-Петербурге сдетонировала самодельная взрывчатка в кроссовере Geely. В результате взрыва погиб подполковник российской армии, а его жена попала в реанимацию.

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