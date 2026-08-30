Как сделать пятки мягкими: уход за ногами / © Фото из открытых источников

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Сухие и шероховатые пятки не обязательно нуждаются в дорогих косметических процедурах. Правильный домашний уход помогает постепенно сделать кожу стоп более мягкой, особенно если регулярно сочетать короткое замачивание, деликатное отшелушивание и увлажнение. Однако важно не превращать ванночку в длительное распаривание. Слишком горячая вода и длительное пребывание в воде могут дополнительно пересушивать кожу.

Ванночка с овсянкой для мягких пяток

Для процедуры понадобятся 2 столовых ложки мелко перемолотых овсяных хлопьев и 3-4 л теплой воды. При желании можно добавить чайную ложку мягкого жидкого мыла без сильных ароматизаторов.

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Овсянку лучше предварительно измельчить в блендере или кофемолке до порошкообразного состояния. Такой вариант более равномерно распределяется в воде и контактирует с кожей.

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Налейте в таз тёплую, комфортную воду, добавьте овсяный порошок и хорошо перемешайте. Если используете мыло, его нужно совсем немного. Опустите ноги в ванночку примерно на 5–10 минут.

Овсянка содержит вещества, помогающие успокаивать сухую и раздраженную кожу. В то же время, не стоит ожидать, что она сама по себе растворит толстый слой огрубевшей кожи: ее главное преимущество — мягкий уход.

Как правильно убрать огрубевшую кожу

После ванночки промокните ноги полотенцем. Если на пятках остались жесткие участки, их можно очень деликатно обработать пемзой. Не нужно сильно тереть кожу или пытаться снять весь ороговевший слой за один раз.

Чрезмерная шлифовка может вызвать раздражение и даже микротравмы, после чего кожа станет еще более чувствительной.

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Главный секрет — средство после ванночки

Чтобы пятки оставались мягкими не только несколько часов, после процедуры нанесите крем из 10–25% мочевины. Мочевина хорошо удерживает влагу и помогает постепенно смягчать утолщенную сухую кожу.

Если пятки очень сухие, перед сном можно нанести поверх крема тонкий слой вазелина и надеть хлопчатобумажные носки. Это поможет уменьшить испарение влаги в течение ночи.

Чего делать не стоит

Не используйте уксус, спирт, концентрированные эфирные масла или другие агрессивные вещества для ванночки. Они могут вызвать раздражение, особенно если на коже уже есть трещины. Также не стоит использовать кипяток: вода должна быть просто теплой и комфортной.

Для стойкого результата процедуру можно повторять регулярно, а крем наносить каждый день. Если трещины на пятках глубокие, болезненные, кровоточащие или долго не заживающие, лучше обратиться к дерматологу, а не пытаться решить проблему только домашними ванночками.

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