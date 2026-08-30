Больше не варите рис в обычной воде: повара раскрыли секрет, чем заливают крупу в ресторанах

Как вкусно сварить рис: метод плова / © www.freepik.com/free-photo

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Обычный рис, сваренный в воде, может быть вполне удачным гарниром, но профессиональные повара часто используют другой подход. Один из самых распространенных в мире способов — метод плова или «pilaf». Его используют в кухнях Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, а также в европейских дорогих ресторанах. Секрет состоит в двух простых шагах: рис сначала прогревают в небольшом количестве жира, а затем заливают горячим бульоном. Благодаря этому крупа получает гораздо больше вкуса, чем во время обычной варки в воде.

Почему рис сначала обжаривают

Перед приготовлением промывают рис, чтобы смыть часть поверхностного крахмала, а затем хорошо обсушивают. В кастрюле или сотейнике разогревают немного сливочного или растительного масла, добавляют рис и прогревают его примерно 2–3 минуты.

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Крупу нужно постоянно перемешивать. Зернышки должны стать блестящими, горячими, а от них должен появиться легкий ореховый аромат. Такой прием помогает сделать готовый рис более рассыпчатым и придает ему более глубокий вкус.

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Чем заливать рис вместо воды

Для домашнего варианта лучше всего подойдет легкий куриный или овощной бульон. Именно он делает рис ароматным, но не нуждается в дорогих ингредиентах.

На один стакан длиннозерного риса можно взять примерно два стакана горячего бульона, если это соответствует инструкции для конкретного сорта риса. Профессиональные рецепты используют соотношение около 1:2 для басмати и жасмина.

Бульон лучше нагреть заранее. Его вливают в горячий рис, добавляют соль, по желанию — небольшое количество черного перца, сушеного чеснока или лука. После закипания огонь убавляют до минимального, накрывают кастрюлю крышкой и оставляют рис готовиться.

Главная ошибка — постоянно открывать крышку

Пока рис варится, его не нужно перемешивать и проверять каждые несколько минут. Крышка должна оставаться закрытой, чтобы пар не выходил наружу. Для многих длиннозерных сортов время приготовления составляет около 15–20 минут, но лучше ориентироваться на рекомендации производителя.

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После отключения плиты не торопитесь подавать гарнир. Оставьте рис под крышкой примерно на 10 минут. За это время остаточная пара равномерно распределится внутри крупы, а зерна станут рыхлыми и будут лучше отделяться друг от друга.

Перед подачей на стол рис достаточно осторожно разрыхлить вилкой.

Для домашней кухни этот способ особенно удобен: вместо обычной воды можно использовать куриный, индюшиный или овощной бульон, а в рис добавить морковь, лук, зелень или немного сливочного масла. Так обычный гарнир получает насыщенный вкус без сложных ресторанных ингредиентов.

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