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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 31 августа?
Луна рассказывает
День идеально подходит для реализации новых — даже очень смелых и трудновыполнимых — проектов. Чем активнее мы за них возьмемся, тем быстрее удастся получить впечатляющий результат. Главное, уверенность в себе и своих силах, низкая самооценка трудовым достижениям способствовать не будет, да и в личной жизни может серьезно навредить.
Луна рекомендует
Удача будет сопутствовать в любых — и особенно, финансовых — делах: смело можно делать банковские вклады и открывать депозиты. Общаясь с любимым человеком, важно контролировать свои эмоции и обдумывать каждое слово, велика вероятность, что одно неосторожное высказывание приведет к ссоре, а она — к серьезному ухудшению отношений.
Луна предостерегает
Проблемы, возникшие в первой половине дня, уже после обеда решатся сами по себе, без нашего деятельного участия, так что, столкнувшись с ними, не стоит делать резкие движения — от нас требуется всего лишь немного подождать.
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