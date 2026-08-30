Королева Камилла сыграет ключевую роль в возвращении Гарри и Меган к королевской жизни

Королева Камилла и принц Гарри

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Считается, что именно Камилла помогла смягчить позицию короля по отношению к сыну, который стремится к более тесным отношениям со своими внуками.

Королева Камилла / © Getty Images

Теперь, по словам инсайдеров из королевской семьи, именно ее успокаивающее влияние помогло убедить мужа снова впустить сына в свою жизнь, несмотря на то, что она столкнулась с одной из самых резких критических оценок в сенсационной книге Гарри «Запасной».

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Принц Гарри / © Associated Press

«Королева Камилла твердо верит в гармонию и вполне способна видеть общую картину, которая включает в себя поддержание значимых отношений короля со своими внуками и, если он того пожелает, с Гарри», - заявил источник изданию Mirror.

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Ее Величество присутствовала на недавней встрече в Хайгроув-хаусе между королем и принцем Гарри, а также Меган Маркл и их детьми. А на прошлой неделе Сассекские потрясли королевскую семью, объявив о планах вернуться в Великобританию из Калифорнии в этом месяце и уже выбрав школы для своих детей.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

На днях мы писали, что герцог и герцогиня прибыли частным рейсом в Бирмингем. Пока неясно, где именно будут жить Сассексы, хотя ходят упорные слухи о Котсуолдсе.

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